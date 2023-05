Basket A2, RivieraBanca: ko a Treviglio in gara2 di playoff (86-63)

Sport

Rimini

| 00:15 - 16 Maggio 2023

Uno pari, palla al centro. E ora la serie trasloca al Flaminio. Dopo l'impresa in gara1, la RivieraBanca Rimini cede in gara2, tra le mura del palaFacchetti, contro la Gruppo Mascio Treviglio (86-63 il finale). Se in gara1 i riminesi avevano vinto con pieno merito, stavolta l'andamento della cronologia lascia spazio a ben poche interpretazioni: i lombardi piazzano un parziale di 18-0 a cavallo tra il primo e il secondo quarto e da lì in avanti non rischiano in pratica più nulla, dilettandosi con elevate statistiche al tiro. La serie è ancora lunghissima: ora si passa a gara3 che si giocherà giovedì sera (alle 20,30) al Flaminio di Rimini. QUI tutte le info per i biglietti: https://bit.ly/42Vnmea. Da segnalare di lunedì sera la presenza di una trentina di supporter riminesi al palaFacchetti.



Gruppo Mascio priva di Cerella, parte con Giuri, Marini, Clark, Lombardi e Marcius. Coach Ferrari replica con il cinque ormai standard Tassinari, Johnson, Anumba, Masciadri e D'Almeida. Apre l'ex di turno D'Almeida 0-2, ma Clark risponde subito dalla lunga 3-2. Match che prosegue sui binari dell'equilibrio, incidono cinque punti in fila di Johnson per il 10-11. Treviglio trova le contromisure: 13-11 Clark, poi si scatena Giuri (10 punti nel primo quarto) e i padroni di casa scappano sul +10 (23-13). Il quarto si chiude con Bruttini dai liberi 25-13. Rimini deve fare i conti con l'1/6 da tre e la mancanza di controllo a rimbalzo.



A cavallo tra il primo e il secondo quarto la Gruppo Mascio piazza un parziale complessivo di 18-0. Piovono le triple con Vitali e Sacchetti, sul 33-15 del massimo vantaggio di 18 lunghezze coach Matti Ferrari è costretto a rifugiarsi in time out per spronare i suoi. Con Masciadri e Tassinari l'Rbr prova a replicare, ma la Blu Basket continua ad avere alte percentuali al tiro e sul 41-23 con Giuri tocca ancora una volta il +18. Con le triple di Scarponi (41-26) e Johnson (45-31) la RivieraBanca vuole rimanere aggrappata a gara2. Negli ultimi due minuti del quarto Treviglio incrementa il controllo: cinque in fila di Vitali, poi Sacchetti dai liberi per il +22 (54-32) massimo vantaggio e punteggio del 20'.



Nella ripresa la Blu Basket torna a macinare certezze, parziale di 9-0 e con la schiacciata di Marini il divario si dilata fino alle 31 lunghezze (63-32) del nuovo massimo vantaggio. Tassinari e Johnson provano a replicare con un 5-0, ma i padroni di casa ritrovano ben presto la loro linea: ancora Clark per il +30 (67-37). Ultima parte di frazione senza particolari colpi di scena, se non il ritorno nelle marcature di capitan Bedetti che ritrova quattro punti in fila dopo un mese e mezzo di stop.



Il tempo nell'avvio dell'ultima frazione scorre via veloce. Rimini vuole provare a rosicchiare qualcosa, ma ormai la testa è rivolta a gara3. Qualche lampo per Scarponi e Johnson, ma è già tempo dei titoli di coda. Ultimi due punti del match a firma di D'Almeida, gara2 va in archivio sull'86-63.



Il tabellino

Gruppo Mascio Treviglio-RivieraBanca Rimini 86-63



GRUPPO MASCIO: Lombardi 11, Clark 16, Bruttini 5, Vitali 8, Corona, Marini 9, Sacchetti 11, Abati Toure 3, Giuri 14, Maspero 3, Marcius 6, Resmini. All.: Finelli.



RIVIERABANCA: Tassinari 10, Anumba 6, Baldisserri, Scarponi 9, Masciadri 4, D'Almeida 7, Bedetti 6, Johnson 19, Morandotti, Landi 2. All.: Ferrari. Ass.: Zambelli e Middleton.

PARZIALI: 25-13, 54-32, 73-46