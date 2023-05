Maltempo, martedì 16 maggio chiuse le scuole a Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 19:05 - 15 Maggio 2023

Foto di repertorio.

In seguito al bollettino meteo 61/2023 della Protezione civile regionale, che ha dichiarato lo stato di allerta rossa per criticità idraulica, idrogeologica e gialla per vento anche per il territorio di Santarcangelo, in accordo con la Prefettura e gli altri Comuni della Provincia di Rimini, l'Amministrazione comunale ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado – compresi i nidi d'infanzia – con relative palestre, nonché biblioteche, centri diurni per anziani, centri educativi e di formazione professionale nella giornata di domani (martedì 16 maggio), scelta già attuata anche in altre Province della Romagna.



Il provvedimento è adottato in considerazione dei disagi e dei rischi per la mobilità e per l'incolumità delle persone che possono derivare dal maltempo, anche allo svolgimento del servizio di trasporto urbano, extraurbano e a gli spostamenti delle famiglie e degli studenti sul territorio, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica ed evitare pericoli agli alunni e al personale delle scuole. Sono quindi sconsigliati per chiunque tutti gli spostamenti, se non strettamente necessari.



Per seguire l'evolversi della situazione è attivo il presidio territoriale da parte della Protezione civile di via Scalone. Per segnalare situazioni di emergenza, è possibile contattare i Vigili del Fuoco di Rimini al 115, la Polizia locale allo 0541/624.361 o lo Sportello al Cittadino del Comune di Santarcangelo al numero 0541/356.356. Aggiornamenti sulla situazione meteo in tempo reale sono disponibili sul portale https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it. Sul sito della Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile sono invece disponibili tutte le indicazioni sui comportamenti da tenere: https://iononrischio.protezionecivile.it/it/rischi/alluvione/cosa-fare/.



Sulla base dell'evoluzione dello stato di allerta, nella giornata di domani (16 maggio) saranno forniti eventuali aggiornamenti.