Incidente a Santa Giustina sulla Via Emilia: Motociclista ferito in collisione con una Fiat Punto

| 18:56 - 15 Maggio 2023

Il luogo dell'incidente.

Incidente a Santa Giustina sulla Via Emilia SS9, di fronte al civico 390,nei pressi della Carrozzeria Pesaresi, nel tardo pomeriggio di oggi (15 maggio), intorno alle 17:45. Durante l'ora di punta si sono verificati significativi rallentamenti al traffico. Una Fiat Punto è uscita da una strada laterale per immettersi sulla Via Emilia in direzione Santarcangelo, mentre un motociclista si avvicinava proveniente da Rimini in direzione Santarcangelo e non è riuscito ad evitare l'impatto. La moto ha colpito la parte anteriore del lato passeggero della vettura. Inizialmente sembrava che il centauro fosse in condizioni gravi, ma alla fine è stato trasportato all'ospedale "Infermi" di Rimini con un codice di gravità media. L'uomo sulle due ruote, di 46 anni, lavorava nelle vicinanze del luogo dell'incidente. Sulla scena dell'incidente è intervenuta prontamente la polizia stradale di Rimini e il traffico è stato temporaneamente deviato verso Via Panzacchi per coloro che provenivano da Rimini in direzione Santarcangelo.