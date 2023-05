Allerta rossa: Rimini e Riccione sospendono le attività scolastiche per il maltempo

Attualità

Rimini

| 17:51 - 15 Maggio 2023

Immagine di repertorio.

In aggiornamento: scuole chiuse anche a Novafeltria e Bellaria-Igea Marina



Le città di Rimini e Riccione si preparano ad affrontare un'imminente ondata di maltempo che ha spinto le autorità locali a prendere misure precauzionali per garantire la sicurezza dei cittadini. In risposta all'allerta meteo rossa diffusa dalla Protezione Civile regionale, sia il sindaco di Rimini che la sindaca di Riccione hanno deciso infatti di chiudere le scuole di ogni ordine e grado, nonché gli impianti sportivi all'interno delle strutture scolastiche, per la giornata di domani, martedì 16 maggio 2023.



La decisione è stata presa al fine di evitare potenziali rischi legati alle intense piogge previste e alle possibili criticità idrauliche che potrebbero verificarsi, in particolare per le piene dei fiumi nella regione della Romagna. Il sindaco di Rimini ha chiarito che si tratta di una misura precauzionale, concordata con la Prefettura, al fine di garantire la massima sicurezza per la comunità.



La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, ha emesso un'ordinanza in accordo con la Prefettura di Rimini e la Protezione Civile, sulla base dell'allerta rossa emessa dalla Regione Emilia Romagna per criticità idrauliche e idrogeologiche. L'amministrazione comunale di Riccione si impegna a monitorare costantemente i sottopassi e i corsi d'acqua al fine di prevenire eventuali situazioni di pericolo.



Sia il sindaco di Rimini che la sindaca di Riccione hanno invitato la cittadinanza a prestare la massima attenzione e ad evitare gli spostamenti non necessari.