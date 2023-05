Da ritornello a reato: canta canzone contro polizia, denunciato per oltraggio

Cronaca

Rimini

| 17:20 - 15 Maggio 2023

Un cittadino albanese di 33 anni è stato denunciato per oltraggio a un agente di polizia in divisa. Mentre si trovava a Rimini con un'amica, ha cantato ad alta voce gli insulti "Fuck la police", attirando l'attenzione dell'agente. Nonostante abbia sostenuto che fosse parte di una canzone, l'agente lo ha fermato e gli ha spiegato che quelle frasi costituivano un reato di oltraggio, specialmente perché indossava la divisa e c'erano testimoni presenti. Il giorno successivo, quando l'albanese si è presentato alla polizia per adempiere all'obbligo di firma, gli è stato comunicato che sarebbe stato denunciato. Successivamente, il pubblico ministero ha emesso un decreto di citazione a giudizio. Tuttavia, per evitare il processo, l'avvocato del cittadino albanese ha deciso di risarcire l'agente e il Ministero dell'Interno con una somma di 150 euro.