Recuperare le Colonie: dall'abbandono alla riqualificazione turistica

| 16:33 - 15 Maggio 2023

La Colonia dell'Agip di Cesenatico.

Il Consigliere Comunale di Rimini, Gioenzo Renzi del gruppo Fratelli d'Italia, ha sottolineato la necessità di una riflessione sul futuro delle Colonie, considerando che molte di esse sono attualmente inutilizzate e in stato di degrado. Renzi ha criticato la mancanza di recupero e valorizzazione di queste strutture, che rappresentano una testimonianza storica importante. Ha suggerito l'opportunità di trasformare la Colonia Novarese in un studentato universitario o un polo universitario per la Facoltà di Scienze Motorie, sfruttando le risorse destinate dal Governo per la ristrutturazione. Renzi ritiene che queste destinazioni sarebbero compatibili con la storia e la funzione delle Colonie, consentendo una riqualificazione strategica per l'innovazione e il turismo della città.