Balconi Fioriti, il maltempo non ferma Santarcangelo. Sindaca: 'Partecipazione oltre le attese'

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:21 - 15 Maggio 2023

Balconi Fioriti 2023, Santarcangelo di Romagna.

Un'edizione positiva nonostante il maltempo quella di Balconi Fioriti che si è appena conclusa: 20mila le presenze stimate dagli organizzatori, che in particolare nella giornata di sabato 13 maggio hanno registrato un forte afflusso di visitatori, rallentato solo dalla pioggia nella mattinata e nel primo pomeriggio di domenica 14, salvo poi ripartire al momento delle premiazioni e in serata.



Nella giornata di sabato, riferiscono dall'associazione Noi della Rocca, sia in mattinata che nel pomeriggio in migliaia hanno fatto visita ai vivai presenti all'evento. Una partecipazione proseguita anche in serata, con un afflusso di pubblico superiore anche agli anni precedenti che ha seguito i due eventi musicali in programma: l'omaggio del Duo Lumière a Tonino Guerra, con le musiche del cinema suonate dal balcone di casa del Maestro, e la serenata del Trio Luna Noa con la partecipazione della Filodrammatica “Lele Marini” in via Saffi.



Domenica, invece, la pioggia ha fortemente limitato l'afflusso del pubblico in mattinata – con l'eccezione di qualche visitatore che non ha comunque desistito – mentre dopo le 17 si è registrato un ritorno di partecipazione, proseguito anche in serata con l'apice in occasione delle premiazioni intorno alle ore 18, con piazza Ganganelli di nuovo gremita. Oltre a limitare le presenze, le previsioni di maltempo hanno causato anche qualche defezione sia tra gli operatori sia per quanto riguarda gli allestimenti, dei balconi e dei vivai.



Tra i momenti più attesi proprio la premiazione dei concorsi per i balconi più belli: i riconoscimenti consegnati dall'Amministrazioni comunale sono andati alla famiglia Para-Moscatelli di via della Cella per il miglior balcone cittadino (arredamento esterno all'ingresso dell'abitazione) e al vivaio Casa Blumen di San Vito per il miglior balcone fiorito (allestito presso la casa della famiglia Marchi in via Cesare Battisti). Il premio creatività per il miglior allestimento di un operatore nel proprio spazio espositivo è andato al vivaio Morandi – piazza Ganganelli – mentre il premio vetrina in fiore destinato alle attività economiche è stato assegnato ex aequo a La tua casa shabby di via Matteotti e Ottica Romeo di via Cavour.



Particolarmente apprezzati e fotografati anche i materiali prodotti da bambini e bambine delle scuole primarie Pascucci, Ricci (San Vito) e Della Pasqua (San Bartolo), esposti sotto il porticato del Municipio. Molto seguite anche le attività per i più piccoli, a cominciare dal laboratorio “Cuore di seme” di sabato pomeriggio.



Positivo il riscontro anche da parte della Pro Loco, che tra venerdì 12 e domenica 14 maggio ha registrato 400 contatti tra telefonate, mail e visite all'ufficio di via Battisti per informazioni e prenotazioni dei tour guidati, che nel fine settimana hanno coinvolto 250 persone tra partecipanti individuali e gruppi organizzati provenienti da Reggio Emilia, Bologna e una delegazione della Pro Loco di Spello con presidente e vice.



“Balconi Fioriti ha trasformato ancora una volta Santarcangelo in un dipinto ricco di colori, profumi, piante e fiori” dichiarano la sindaca Alice Parma e l'assessora alle Attività economiche, Angela Garattoni. “Ringraziamo l'associazione Noi della Rocca, Blu Nautilus, Città viva e Pro Loco per il grande impegno, che ha consentito alla manifestazione di reggere in una situazione meteorologica complessa e di ottenere una risposta di pubblico sopra le aspettative. La bellezza di Balconi Fioriti è anche nel coinvolgimento sentito dei santarcangiolesi – concludono sindaca e assessora – che grazie al concorso per il balcone più bello continuano ogni anno a dare il loro contributo alla piena riuscita dell'evento”.