Confcommercio Riccione, Alfredo Rastelli riconfermato Presidente della delegazione

| 15:00 - 15 Maggio 2023

La delegazione di Riccione di Confcommercio della provincia di Rimini ha rinnovato le cariche di rappresentanza. Confermato il presidente uscente Alfredo Rastelli, gestore del Chiringuito 151, che guiderà il consiglio direttivo composto da Barbara Montebelli socia del ristorante di spiaggia Tabetna di Riccione, Laura Di Giuli titolare del negozio Tony Calzature di Riccione, Roberto Pietro Coppola titolare della bigiotteria Sabbiarosa di Riccione, Tarcisio Villa socio dello stabilimento balneare Spiaggia del Cuore zona 110 di Riccione, Maurizio Pascucci titolare della tabaccheria Altro&Tabacco di Riccione. Completano il consiglio Giacomo Maroncelli, titolare del ristorante Alla Stazione di Misano Adriatico che sarà il referente per Misano e Luigi Celli titolare del ristorante La Greppia confermato referente per il territorio di Coriano.



“Sono onorato per questa conferma alla guida della delegazione di Riccione – dice il presidente Alfredo Rastelli – e ringrazio i consiglieri per la fiducia che mi hanno accordato. Il lavoro del gruppo è già cominciato con la stesura di alcuni punti programmatici che, per quanto riguarda il Comune di Riccione, hanno come obiettivo il coinvolgimento su alcune importanti decisioni che riteniamo fondamentale vengano prese di concerto con i rappresentanti delle categorie economiche perché fortemente impattanti sul tessuto economico del territorio. A partire da quel Regolamento comunale sui dehors dei pubblici esercizi che aspettiamo da mesi e che continuiamo a sollecitare con forza anche considerando l'imminente inizio della stagione estiva e la necessità di programmare il lavoro. Rimanendo sui regolamenti, si deve subito riprendere il discorso che si è interrotto per la creazione di un Regolamento per il decoro delle attività commerciali per quanto riguarda le modalità di esposizione delle merci all'esterno dei negozi, nonché una programmazione commerciale delle attività per quanto riguarda le zone più centrali.



Come già ribadito, le imprese aspettano ancora un bando di sostegno per i rincari delle utenze energetiche avvenuti lo scorso anno: quello già attuato si riferiva infatti ad un periodo, il raffronto tra il primo semestre 2019 e lo stesso del 2022, in cui le bollette non avevano fatto registrare aumenti spropositati come invece è accaduto nella seconda parte dell'anno scorso. All'amministrazione, che incontreremo nei prossimi giorni, chiediamo anche che venga convocato in breve tempo quel tavolo di lavoro istituito ma ancora non attivato per discutere della destinazione dei fondi derivanti dall'imposta di soggiorno. Tra i nostri suggerimenti, proporremo investimenti in eventi sportivi legati alla spiaggia e al mare in periodi di bassa stagione, per contribuire alla destagionalizzazione della nostra offerta turistica.



Andando nello specifico delle infrastrutture cittadine, serve riaprire i discorsi per la riqualificazione di diverse zone, a cominciare da piazza dell'Unità: una discussione iniziata già con la scorsa amministrazione e che sta proseguendo con quella attuale per un restyling dell'area diventato improrogabile, con la conseguente messa in sicurezza del mercato ambulante. Attendiamo risposte anche sulla riqualificazione della zona del porto canale.



Riteniamo fondamentale un dialogo costante con le associazioni di categoria, che rappresentano chi fa impresa sul territorio e ha dunque ben chiaro il termometro della situazione e delle necessità. Un dialogo che porta frutti, come accaduto per l'istituzione dell'Albo comunale delle Botteghe Storiche, per il quale è doveroso un plauso all'amministrazione che come noi ha creduto nell'importanza delle attività storiche e di eccellenza per la valorizzazione del territorio. Ora chiediamo di fare di più, aggiungendo al riconoscimento di Bottega Storica anche incentivi o sgravi fiscali che possano sostenere concretamente l'impresa. Attenti poi a seguire con attenzione la partita che riguarda i beni demaniali, così come serve tenere alta la guardia sulla sicurezza in vista dei grandi flussi in arrivo nei prossimi mesi. Anche per questo come delegazione di Confcommercio riteniamo importante che i grandi eventi estivi diventino a pagamento, in modo da alzare l'asticella dell'offerta, richiamando un turismo di più alto livello.

In chiusura, ma non per ultimo, mi faccio portavoce della soddisfazione degli imprenditori per la stesura dell'ordinanza sulla musica che indica finalmente nero su bianco orari e possibilità di intrattenimento musicale all'aperto dal vivo e con dj. Ora che abbiamo regole chiare, usiamole tutti senza dimenticare che da una parte e dall'altra serve buonsenso per una giusta convivenza tra le varie attività presenti”.