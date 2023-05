Un colpo ai pregiudizi: a Riccione un'incontro per aiutare ragazzi e famiglie ad affrontare il coming out

Attualità

Riccione

| 13:39 - 15 Maggio 2023

Centro della Pesa, Riccione.

"Ignoranza e pregiudizi duri a morire possono essere fonte di sofferenza - osserva Marina Zoffoli, assessora alle Pari Opportunità del Comune di Riccione -. La discriminazione fa sentire sbagliati e diventa difficile persino rivolgersi ai propri genitori per affrontare il cosiddetto coming out, rivelando la propria omosessualità. Ancora oggi riconoscere e accettare l'orientamento sessuale risulta quantomeno complicato, sia in famiglia che nella società, tra gli amici. Nel 2023 c'è ancora chi è convinto che l'omosessualità sia una malattia che può essere curata o la scelta dovuta al capriccio di una moda. E così capita che un ragazzo o una ragazza non si sentano liberi di dichiararsi neppure ai propri genitori, temendone la reazione".

"Mamma... papà... devo dirvi una cosa!" serve proprio per abbattere secoli di radicata ignoranza e pregiudizi. E' questo infatti il titolo dell'evento organizzato dalla Commissione pari opportunità del Comune di Riccione per mercoledì 17 maggio, in occasione della giornata internazionale, riconosciuta dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite, contro la fobia, l'odio e la discriminazione delle persone in base all'orientamento sessuale.

"Questa iniziativa è molto importante perché pone l'attenzione sul tema dei diritti delle persone che appartengono al mondo LGBTQIA+ - ha dichiarato Marina Zoffoli - Da parte nostra c'è il massimo impegno per tutelare le persone da ogni tipo di discriminazione. Ringrazio la Commissione Pari Opportunità, la sua presidente Eleonora Ruggeri e tutte e tutti i componenti per aver pensato in questa giornata finalizzata anche a promuovere momenti di sensibilizzazione a questo appuntamento che ha l'obiettivo di mettere al centro un passaggio delicato nella vita di tante famiglie. Supportare attraverso un incontro di riflessione penso possa essere d'aiuto ai genitori e ai figli che si trovano spesso di fronte a difficoltà di dialogo".





Che cos'è "Mamma... papà... devo dirvi una cosa!"





Si tratta di un incontro che si svolgerà al Centro della Pesa (Biblioteca Comunale, in viale Lazio, 10): alcune famiglie con figli appartenenti al mondo LGBTQIA+ si racconteranno, mettendo a confronto le rispettive esperienze, in una confidenziale chiacchierata condotta dalla giornalista Simona Mulazzani.

"Mamma... papà... devo dirvi una cosa!" si propone come momento informativo e di approfondimento per genitori che affrontano un percorso fatto spesso di disagio e difficoltà ad accettare la sessualità dei figli, ma anche per i ragazzi che in molte occasioni non trovano ascolto e sostegno.

Sarà affrontato il tema del coming out, approfondendo le difficoltà e le forti emozioni che, sia per il figlio che per il genitore, questo momento comporta.





Interverranno nel corso della serata anche le associazioni Agedo e Affetti oltre il genere, che si occupano, fra l'altro, anche dell'accompagnamento delle famiglie nel percorso di accettazione, da un punto di vista psicologico.

L'evento, ad ingresso gratuito, si terrà alle ore 20,30 e potrà essere seguito in contemporanea sui canali social Facebook e YouTube del Comune di Riccione.