Pietracuta, un nuovo inizio: tutto pronto per il gran ritorno della Sagra delle Ciliegie

Eventi

San Leo

| 13:25 - 15 Maggio 2023

Foto di repertorio.

Tutto pronto per la Sagra delle Ciliegie, che finalmente dopo lo stop forzato dovuto alla Pandemia torna a Pietracuta il 26/27/28 Maggio 2023.

La storica “Festa dal Zarisi” che affonda le proprie radici nella prima metà degli anni '70 quando a Pietracuta, nella zona chiamata “Antaneta” in prossimità del fiume Marecchia, era presente una rigogliosa distesa di ciliegi che producevano circa 100 quintali del gustoso frutto.

Negli ultimi anni la festa è stata rivitalizzata grazie all'impegno dell'Associazione Pietra&20 che nel proprio staff conta tanti giovani volenterosi.

“Sono orgoglioso dei ragazzi di Pietracuta”, riferisce Moreno Bernardi Presidente dell'associazione Pietra&20. Credevo che dopo la pandemia la storia della Sagra delle Ciliegie fosse finita, invece mi sono ricreduto di fronte all'entusiasmo e all'attaccamento dei giovani e di tutti gli abitanti di Pietracuta; grazie a loro questa festa che ormai ha un passato di oltre 40 anni, continuerà la sua storia ancora per molto tempo. Anche nelle difficoltà il nostro paese ha un cuore che batte ancora forte. Sarà un'edizione ricca di spettacoli ed eventi, una delle più belle in assoluto. L'emozione è tanta, è un nuovo inizio per tutti noi, ci aspettiamo un numeroso pubblico”.

E a giudicare dal programma, tutti avranno modo di divertirsi, assaporare variegate preparazioni gastronomiche e naturalmente le prelibate ciliegie.





Questo il programma dettagliato delle tre giornate:

Venerdì 26 Maggio

ore 18 apertura stand gastronomici

ore 21:30 "Margo' 80"(musica live)

ore 23:30 "Stay in the mansarda " (musica live)

a seguire dj set "Pigi"



Sabato 27 Maggio

Ore 12 apertura stand gastronomici

ore 15:30 raduno di Harley Davidson

organizzato da " Motorfan Riccione"

ore 15:30 "l'angolo dei bimbi"(intrattenimento per bambini materna/primaria, presso teatro comunale)

ore 16 "Father and son" (musica live)

ore 18 "in pista con dj Sacchi" (intrattenimento per bambini secondaria, presso teatro comunale)

ore 20 " Miscellanea beat" (musica live)

ore 22 " Liveplay" (tributo ai Coldplay)

a seguire dj set "Simone M."



Domenica 28 Maggio

ore 10 raduno di auto d'epoca e auto sportive

ore 12 apertura stand gastronomici

ore 12 "Andrea Franzoni" (musica live)

ore 16 gruppo di ballo "le Sirene danzanti"

ore 17 orchestra " la nuova Romagna folk"

ore 18 gruppo di ballo "le Sirene danzanti"

ore 18 " Drunken Lullabies" (musica live presso piazza dei caduti)

ore 19 orchestra "la nuova Romagna folk" (fino a tarda serata)

ore 20:30 Drunken Lullabies" (musica live presso piazza dei caduti)



il 27 e 28 Maggio presso il parco Andreina " LAGÓI" - rievocazione storica CELTICA ed ETRUSCA



“L'Amministrazione Comunale di San Leo è felice di affiancare e sostenere in tutte le fasi organizzative l'Associazione Pietra&20, dice il Sindaco Leonardo Bindi. Si tratta di un evento cui la popolazione locale è fortemente legato e che mantiene viva tradizione e ricordi tramandati di famiglia in famiglia. Va poi rilevato il grande successo e affluenza di pubblico che ogni anno la Sagra riscuote. Confido che la qualità degli artisti presenti che si esibiranno nel corso delle tre giornate di festa, 26/27/28 Maggio 2023, spettacoli gratuiti, stand gastronomici, attrazioni e giochi per i più piccoli, possano anche quest'anno far giungere alla Sagra delle Ciliegie tanti visitatori di tutte le età, per un weekend che darà inizio alla stagione estiva 2023”.