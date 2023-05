Motociclismo, CIV: doppietta per Pirro (Sbk) al Mugello

Sport

Rimini

| 11:51 - 15 Maggio 2023

Colpi di scena, bagarre e ancora acqua. Anche le gare della domenica del Round Pata al Mugello Circuit sono state caratterizzate da condizioni meteo difficili, in una giornata in cui in Sbk Michele Pirro è tornato a dettare legge. Il pilota Ducati Barni ha fatto doppietta, andando a vincere alla sua maniera, con una gara condotta in solitaria e vinta con un distacco di 13 secondi sugli inseguitori. Seconda posizione per Lorenzo Zanetti. L'alfiere Ducati Broncos è riuscito anche oggi a conquistare il podio, tenendo così la scia di Pirro in classifica generale. Dietro di loro è stata battaglia per il terzo posto tra Luca Bernardi e Luca Vitali. Alla fine a salire sul podio, prima volta per lui nella classe regina dell'italiano, è stato il sanmarinese su Aprilia Nuova M2, che ha riportato così la moto di Noale nelle posizioni di vertice. Quarto posto per Vitali e la Honda Improve. Out per una caduta nei primi giri Alessandro Delbianco (Yamaha Keope). In classifica generale Pirro è leader con 84 p. davanti a Zanetti con 77 p. e Vitali a 55 p.



Moto3 - Vittoria per Vicente Perez Selfa (2WheelspoliTo GP Project). Il poleman del Round Pata, dopo la sfortuna di ieri (8° posto a causa di una scivolata), ha rimediato oggi come meglio non poteva, andando a vincere con 6 secondi di vantaggio sui rivali. Seconda posizione per Nicola Carraro. L'alfiere BeOn Pos Corse ha ottenuto un buon secondo posto in ottica campionato, a conferma del suo momento positivo, evidenziato anche lo scorso fine settimana con la vittoria all'Estoril nel FIM Junior GP. Dietro i primi due è stata bagarre a tre per il terzo posto. A salire sul podio è stato Cristian Lolli (BeOn Cecchini), bravo ad avere la meglio su Michele Amadori (BeOn Renzo Sandroni) e Leonardo Abruzzo (BeOn Ac Racing). In classifica generale Perez Selfa è primo con 83 p. davanti a Carraro con 56 p. e Abruzzo con 48 p.



Ss 600 Ng - Emozioni a non finire nella 600. La gara, sotto una pioggia torrenziale, ha visto una lotta a tre per la vittoria, con i protagonisti autori di sorpassi e controsorpassi. Proprio all'ultimo giro è stata esposta la bandiera rossa per la caduta di Fuligni, con la classifica aggiornata al giro precedente e il successo andato a Marco Bussolotti (Yamaha Axon Seven), il primo per lui in questa stagione. Secondo posto per Emanuele Pusceddu (Yamaha J Angel), che è tornato sul podio proprio in quel Mugello dove lo scorso anno fu vittima di un grave incidente. Terza posizione per Stefano Valtulini (Kawasaki RM Racing). Settimo posto per Simone Corsi (Yamaha AltoGo). In classifica di Campionato Bussolotti è leader con 63 p. davanti a Corsi con 55 p. e Valtulini con 46 p.



Premoto3 - La vittoria è andata a Lorenzo Cavalletto. Il pilota BeOn Pos Corse ha conquistato il successo con un vantaggio di sette secondi sui rivali. Secondo posto per il leader di Campionato Edoardo Liguori (2WheelsPoliTo), con il compagno di team Matteo Gabarrini terzo. Entrambi piloti Pata Talenti Azzurri FMI. E restando in tema di Talenti Azzurri, da segnalare il quinto e sesto posto rispettivamente di Elisabetta Monti (Brevo Ac Racing) e Josephine Bruno (Rg Moto Angeluss), le due ragazze parte del progetto di supporto del talento targato Federmoto. Prima top ten per entrambe. In classifica generale Liguori è leader con 81 p. davanti a Cavalletto con 57 p. e Uriarte (BeOn Cecchini, 10° in gara) a 56 p.



Ss 300 - Colpi di scena nella 300 già prima del via, con il poleman Matteo Vannucci che è scivolato nel warmup lap di una gara anche oggi dichiarata wet. Il pilota Yamaha AG Motorsport è comunque riuscito a ripartire dalla pit lane. Lì davanti è stato invece Oscar Nunez Roldan a trionfare. Lo spagnolo su Kawasaki Guerreri ha dominato, imponendo un ritmo insostenibile per chiunque e andando a vincere con ben 28 secondi di vantaggio sugli inseguitori. Dietro di lui è stata battaglia fino all'ultimo centimetro di pista per la seconda posizione, andata a Bruno Ieraci. L'alfiere Kawasaki Prodina è riuscito a battere in volata Mattia Martella (Kawasaki EE). Vannucci ha chiuso all'ottavo posto. In classifica generale Ieraci è leader con 86 p. davanti a Vannucci con 65 p. e Nunez Roldan con 58 p.