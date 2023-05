Il Tennis Club Viserba battuto sul filo di lana (2-4) a Brindisi

Sport

Rimini

| 11:30 - 15 Maggio 2023

La squadra del Tennis Viserba.

Sconfitta rocambolesca per il Tennis Club Viserba all'esordio nel 5° girone di serie B1 sui campi del Circolo Tennis Brindisi. La squadra riminese ha ceduto infatti per 4-2 in Salento contro il Circolo Tennis Brindisi, una sconfitta maturata solo nel doppio finale, perso 12-10 al super tie-break dalla coppia formata da Manuel Mazza e Jacopo Emanuele Riccardi contro il ceko Marek Jaloviec e Matteo De Vincentis. Match non facile per le condizioni meteo, vento e pioggia, che hanno reso pesanti i campi, nel complesso un confronto molto tirato e con un po' di sfortuna per la squadra romagnola, come i crampi che hanno condizionato la prestazione di Alessandro Canini.

Al termine dei singolari il punteggio vedeva i pugliesi avanti 3-1, l'unico punto per il Tc Viserba è arrivato nello scontro tra i numero 1, vinto da Manuel Mazza su Marek Jaloviec. La sfida si decideva nei due doppi. Francesco Giorgetti ed Alberto Bronzetti hanno vinto il loro match contro gli abbordabili Desolda-Massari, mentre Mazza e Riccardi hanno ceduto sul filo di lana a Jaloviec-De Vincentis. Un confronto come detto vissuto a lungo sul filo dell'equilibrio, che i salentini si sono aggiudicati su poche palle.

I risultati: Matteo De Vincentis (2.3)-Alberto Bronzetti (2.3) 4-6, 6-1, 6-2, Andrea Massari (2.6)-Francesco Giorgetti (2.5) 6-4, 6-2, Manuel Mazza (2.1)-Marek Jaloviec (2.3) 6-4, 6-7 (5), 6-3, Jacopo Tarlo (2.7)-Alessandro Canini (2.5) 7-6 (3), 5-7, 7-5 in tre ore e 28 minuti di gioco. Doppi: Jaloviec-De Vincentis b. Mazza-Riccardi 6-7 (2), 6-1, 12-10, Giorgetti-Bronzetti b. Desolda-Massari 6-2, 6-4

Domenica prossima il Tennis Club Viserba osserverà il turno di riposo, si torna a giocare il 28 maggio (dalle 10) in casa contro il JC Next Gen di Marina di Massa.

Intanto oggi si è concluso il memorial “Sandrino Boschetti”, il torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba e dedicato al ricordo di un grande amico del tennis romagnolo, dirigente del Circolo e giudice arbitro e di sedia. Protagonisti del match-clou due giovani emergenti romagnoli, che erano anche le prime due teste di serie, il riccionese Andrea Bacchini ed il riminese Pietro Vagnini (Tc Viserba). Ha vinto Bacchini, portacolori del Tc Riccione, per 6-3, 6-4 una finale molto brillante, giocata da due ragazzi in continua ascesa tecnica. Ha arbitrato il match-clou il giudice di sedia Franco Ubalducci, le premiazioni sono state effettuate dal presidente Marco Paolini con i famigliari di Sandrino Boschetti.

In semifinale Bacchini ha battuto 6-3, 6-3 il 3.2 Federico Baldinini (Ten Sport Center Pinarella), testa di serie n.5, mentre Vagnini aveva regolato per 6-4, 7-5 il 3.2 Edoardo Pozzi (Coopesaro Tennis), testa di serie n.3.

Quarti: Andrea Bacchini (3.1, n.1)-Pietro Montemaggi (3.3) 6-0, 6-2, Federico Baldinini (3.2, n.5)-Riccardo Livi (3.3) 6-3, 6-3, Edoardo Pozzi (3.2, n.3)-Tommaso Amati (3.3, n.6) 6-1, 2-1 e ritiro, Pietro Vagnini (3.1, n.2)-Francesco El Dakhloul (3.3) 6-3, 7-5.

Il giudice di gara è stato Antonio Giorgetti, direttore di gara Massimiliano Donnarumma.