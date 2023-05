Calcio Prima, il Riccione eliminato dal Gatteo nella semifinale playoff

Sport

Riccione

| 11:19 - 15 Maggio 2023

Nella semifinale playoff di Prima categoria girone H, il Gatteo ha battuto il Riccione 1-0 su rigore al 12' del primo tempo supplementare. Mister Agliuzza deve fare i conti con l'infermeria: malconci Borgognoni, N'dao, Amati N., Moggi, e con le squalifiche pesanti di Ioli e Capriotti. La squadra viene schierata con un inedito 5-3-2 e la scelta da i suoi frutti. Squadra compatta e Gatteo che rimane imbrigliato nella tela.

Il Gatteo fa la partita ma il Riccione chiude gli spazi e le occasioni latitano. Amati Alessandro, attento e reattivo, infonde sicurezza a tutto il reparto arretrato. Unica vera occasione della partita per il Gatteo al 71' con Camillini che con un tiro a giro dal limite becca il palo, sfera che torna al centro dell'area ed il tap-in di Essaki va sopra la traversa. Entrano Foschini all'80' per Giovannelli e Screti all'85' per Angelico. Senza sussulti si arriva al 90' e nel primo tempo supplementare non succede nulla fino al solito episodio che cambia la partita. Palla lunga del Gatteo a pescare sulla sinistra Pollini, in dubbia posizione di fuorigioco: sul traversone in area di rigore palla respinta dalla difesa con un giocatore del Gatteo che si lascia cadere alla Cagnotto; per l'arbitro Leotta non ci sono dubbi ed è rigore. Pollini trasforma al 12' del pt. supplementare.

Squadre stremate ed il Riccione non trova la forza per ribaltare la situazione nonostante l'ingresso in campo di Batani e Pierleoni. Passa il turno il Gatteo ed il Riccione applaude i padroni di casa.