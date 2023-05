Calcio Seconda: Rimini United promosso. Battuto l'Ubersetto 1-0 al 3' del secondo supplementare

Sport

Rimini

| 22:01 - 14 Maggio 2023

Il Rimini United festeggia in messo al campo.

Il Rimini United è promosso in Prima categoria. Nello spareggio di Conselice contro l'Ubersetto di Fiorano Modenese ha vinto per 1-0 con rete al 3' del secondo tempo supplementare del difensore Giorgini che su angolo di Parmeggiani sul secondo palo si è fatto trovare puntuale all'appuntamento con il gol nonostante il disperato tentativo di Bernardo di salvare sulla linea. Un minuto prima Perazzini ha impegnato il portiere. Il Rimini United ha avuto altre occasioni e pure l'Ubersetto si è reso pericoloso in un match aperto.

E' stata una partita combattuta, sofferta, equilibrata. Meglio il Rimini United nel primo tempo, l'Ubersetto nel secondo ma alla distanza i cambi di mister Bianchi - tutti giocatori under cresciuti nel settore giovanile – hanno portato freschezza ed energie nuove e messo la partita sul binario giusto.



Alla fine festa grande tra squadra e tifosi accorsi a sostenere i beniamini. Si chiude una stagione magnifica per la squadra riminese che sul più bello ha dovuto rinunciare a bomber Mezgour, infortunato,e Bruma (squalificato).



Federico Trivulzio, al primo anno come direttore Il direttore sportivo e subuito promosso, commenta: “Una stagione straordinaria, è la vittoria di gruppo forte che ha retto ai tanti infortunio e di una società che ha puntato forte sul suo settore giovanile: i nostri giovani oggihanno fatto la differenza”.





IL TABELLINO



UBERSETTO - RIMINI UNITED 0-1

(Dopo i supplementari, 0-0 al 90')



UBERSETTO: Stanco, Secli, Freschi, Degli Esposti, Di Bernardo, Levoni (9' st Martinelli), Picciolo, Scacchetti (44' st Azzolina), Toro, Zarcone (10' 1ts Mannina), Beneventi (1' 1ts Musumeci). A disp.: Di Gesù, De Pietri, Schiavoni Gianattasio. All. Obici

RIMINI UNITED.: Castelgrande, Frambosi, Semprini, Santiago, Giorgini, Badje, Perazzini (33' st Cedrini), Filippi, Sagliocco (6' 1ts Sarnei), Halilay, Spano (17' st Rossi F.). A disp.: Fabbri, Frisoni, Parmeggiani, Pruccoli, Paganelli, Pagliarani. All. Bianchi

ARBITRO: Fanucci di Forlì

RETI: 5' 2ts Giorgini

NOTE: espulsi al 18' 2ts espulsi Stanco e Badjie