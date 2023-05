Calcio Promozione, Gabicce Gradara: un pari (1-1) che vale l'aggancio al terzo posto

Sport

Gabicce Mare

| 19:54 - 14 Maggio 2023

L'esultanza del Gabicce Gradara dopo il gol del vantaggio.

Nella giornata in cui i Portuali cadono in trasferta contro il Mondolfo Marotta, il Gabicce Gradara, privo di Gabrielli, bomber Bartolini e Pierri, raccoglie un punto contro la Vigor Castelfidardo al termine di una partita combattuta che la squadra di casa ha finito in nove uomini. In classifica la squadra di Vergoni sale al terzo posto assieme ai Portuali e alle spalle la sesta è a -4.



Nel primo tempo, combattuto, con un picco ad alto ritmo nella fase centrale, le squadre si affrontano con accortezza consapevoli della posta in palio. Due le occasioni degne di nota, entrambe per il Gabicce Gradara: al 9' azione prolungata, cross dalla destra di Morini, girata debole di Capi a centro area con palla tra le braccia del portiere. Al 43' triangolo Mani-Giunchetti, tiro di quest'ultimo sulla destra all'altezza dell'area piccola respinto con i piedi dal portiere e poi Mani spara alto.



In precedenza al 6' Grandicelli su assist in profondità di Mani, fermato dal fuorigioco a tu per tu con il portiere. All'11' replica della Vigor Castelfidardo con tiro di Grayaa a lato da poco fuori l'area.



Alla mezzora ospiti pericolosi: mischia in area in seguito ad un corner, acrobazia finale di Altobello (con fallo con rilevato) senza esito con pala vagante bloccata a terra da Renzetti. Al 42' cross di Mani per Giunchetti il quale arriva in scivolata con un attimo di ritardo sul fondo del campo, sul palo più lontano.





Nella ripresa il match si accende e il ritmo di alza. Botta risposta nel giro di due minuti. Al 15' azione di Grandicelli sulla sinistra, l'esterno va via ad un avversario e mette nel mezzo per la girata di testa vincente di Capi (1-0). Al 17' pareggio di Rombini dopo una combinazione con Altobello con tiro di piatto da centro area defilato sulla destra 1-1.



Le squadre cercano di superarsi e mister Vergoni inserisce anche Donati sfiorando il gol che avrebbe meritato in virtù di mole di gioco superiore,delle occasioni create. Al 38' i padroni di casa sciupano una ripartenza in superiorità numerica, al 46' Ulloa spara addosso al portiere in uscita e poi Domini (poco dopo espulso e prima di lui Capi) con un tiro da fuori costringe alla respinta in volo in angolo.



IL TECNICO A fine partita il tecnico Filippo Vergoni p soddisfatto: “Avremmo meritato la vittoria che abbiamo cercato fino all'ultimo e abbiamo sfiorato in più occasioni pur schierando un tridente d'attacco inedito per due terzi, eppure proprio Grandicelli e Capi sono stati i protagonisti della rete del vantaggio – commenta il tecnico del Gabicce Gradara – Anche nel primo tempo abbiamo creato situazioni favorevoli con un buon possesso palla. Nella ripresa non abbiamo mai sofferto, purtroppo abbiamo subito il pareggio in maniera ingenua, a difesa schierata. Peccato per le due espulsioni per le quali dobbiamo recitare il mea culpa, soprattutto su quella di Domini. L'atteggiamento è quello giusto e oggi anche senza tre giocatori importanti la squadra ha sfoderato una prestazione maiuscola creando tanto. Dobbiamo continuare così”.



Sabato prossimo sfida sul campo dell'Olimpia Marzocca.







Il tabellino



GABICCE GRADARA – VIGOR CASTELFIDARDO 1-1



GABICCE GRADARA: Renzetti, Lepri, Betti, Domini, Varrella, Tombari, Giunchetti (26' st. Ulloa), Morini, Capi, Mani, Grandicelli (35' st. Donati). A disp. Mussoni, Magi Alberto, Fuzzi, Franca, Cherubini, Montebelli, Magi Andrea. All. Vergoni



VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Baccarini, Gasparini, Gioielli (12' st. Rombini), Marconi, Malaccari, Terrè, Guercio (16' st. Arifi), Antobello, Mosca, Grayaa (12' st. Gasparini). A disp. Flumini, Calligari, Santoni, Polzonetti, Borbotti, Armillotta. All. Manisera





ARBITRO: Animento di Macerata (Aureli di San Benedetto del Tronto – Ielo di Pesaro)



RETI: 15' st. Capi, 17' Rombini



NOTE. Spettatori 200 circa. Angoli: 5-5. Ammoniti: Baccarini, Capi. 43' st. espulso Capi per doppia ammonizione e al 49' Domini per fallo di reazione . Recupero: 2' pt; 4' st.