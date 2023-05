Calcio Promozione: Novafeltria, è finale playoff. Battuto il Forlimpopoli 2-1

Sport

| 18:46 - 14 Maggio 2023

L'undici iniziale del Novafeltria.





Novafeltria - Forlimpopoli 2-1



NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin, Pavani, Castellani, Rinaldi, Foschi, Frihat (41' st Alpino), Baldinini, Collini, Toromani (30' st Fabbri), Vivo (15' st Radici). A disp. Cappella, Ceccaroni, Bindi, Valdifiori, Giorgini, Nguer. All. Giorgi.

FORLIMPOPOLI: Lani, Ricci, Marzocchi, Giulianini, Dall'Ara (42' st Dotti), Giorgini, Diop, Mambelli, Chiarini, Ulivieri, Iacchetta (36' st Giorgioni). A disp. Basso, Amaducci, Persiani, Leoncini, Milandri, Broletti Zanotti, Morandi. All. Bettini.



ARBITRO: Arrigoni L. di Ravenna.

RETI: 16' pt Frihat, 31' pt Collini, 2' st rig. Ulivieri.

AMMONITI: Baldinini, Soumahin, Pavani.



SECCHIANO Il Novafeltria mette il suggello a una stagione memorabile, conquistando la finale playoff contro la Sampierana. Con il Forlimpopoli, davanti al pubblico delle grandi occasioni, arriva una vittoria per 2-1. Prima occasione per gli ospiti che al 15' con Chiarini colpiscono il palo esterno. Al 16' Pavani crossa sul secondo palo, splendido inserimento di Frihat, il giovane centrocampista classe 2004 conferma il vizietto per il gol, battendo Lani, che smanaccia senza evitare il gol. Il Novafeltria sulle ali dell'entusiasmo spinge alla ricerca del raddoppio che trova, con merito, al 31': Baldinini dalla sinistra serve la sovrapposizione di Pavani, che imbecca il tocco vincente di Collini. Il Forlimpopoli si rende pericoloso con Chiarini, poi trova il gol a inizio ripresa: mani in area di Soumahin, proteste dei locali, ma l'arbitro fischia il penalty, trasformato da Ulivieri. Pronta reazione dei locali con Toromani che si accentra e calcia, chiamando Lani alla deviazione in calcio d'angolo. Ancora Lani decisivo su Vivo al 56'. Il Forlimpopoli è ancora insidioso con Chiarini, ma la difesa di casa si difende bene. Nel finale sono Collini e Castellani a sfiorare il gol del tris.