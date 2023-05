Calcio giovanile, Rimini: l'Under 15 approda ai quarti di finale. Ora l'Avellino

Sport

Rimini

| 15:17 - 14 Maggio 2023





Dopo il poker calata nella gara d'andata al Romeo Neri, i biancorossi di mister Berretta strappano un pari in rimonta a Monopoli che vale il prestigioso accesso ai quarti di finale playoff. I padroni di casa partono aggressivi per cercare di recuperare lo gap, ma è il Rimini a sfiorare il gol in un paio di occasioni. Poi, poco dopo la mezzora l'arbitro fischia un netto calcio di rigore e Lavarra porta in vantaggio il Monopoli. L'entusiasmo viene placato però da Molfetta, che al dodicesimo del secondo tempo segna la rete dell'1-1 su un gran assist di Mataj che lo serve solo contro il portiere.E' il gol che sigilla partita e qualificazione. Ora il Rimini dei giocheranno la possibilità di regalarsi anche la semifinale in una sfida di andata e ritorno contro i pari età dell'Avellino nel prossimo turno.



Il tabellino



Monopoli - Rimini 1-1



MONOPOLI: Silvestris, Trotta (25' st LoPorchio), Albajrami (18' st Ruggieri), Di Mauro (30' st Di Lauro), Santeramo, Pinto (25' st Battista), Lavarra, Tarulli, Scialpi (18' st Castellana), Procino (30' st Pontrelli), Gjini (18' st Misiti). A disp. Corbascio, Sansonetti. All.Biasi

RIMINI FC: Cherubini, Cenci (26' st Celani), Drudi, Nava, Manzi (32' st Lombardi), Bizzarri, Arlotti (32' st Eco), Scirocco (26' st Badioni), Molfetta (26' st Grassi), Mataj (16' st Fontemaggi), Foschi (32' st Zammarchi). A disp. Pirini, Di Pollina. All.Berretta

RETI 32' Lavarra (MON) su rigore, 12' s.t. Molfetta (RIM)

NOTE Ammoniti: Procino (M), Scialpi (M), Di Mauro (M)