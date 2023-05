Novafeltria, esordio 'bagnato' per la pista di Cross Country. Trionfa Marco Franconi

Sport

Novafeltria

| 15:06 - 14 Maggio 2023

Alcuni momenti della gara.



Esordio spettacolare per la nuova pista di Cross Country di Novafeltria, nell'ex cava di Monte Ceti. Oggi (domenica 14 maggio) il tracciato ha ospitato la quarta tappa della Caveja Bike Cup, alla quale hanno partecipato circa 90 ciclisti, in sella alle loro Mountain Bike. Le forti piogge hanno complicato la vita ai partecipanti, in particolare nella parte boschiva il percorso era quasi totalmente infangato, ma lo spettacolo in pista non è mancato. Al traguardo il più veloce è stato Marco Francioni, ciclista sammarinese delle Frecce Rosse di Rimini, primo in un'ora e 21 minuti. Staccato di un minuto Francesco Collini del Team Essere, vincitore della precedente tappa. Un'ora e 23 minuti è il tempo staccato dal terzo, Davide Magnani (Valle del Conca). Tra le donne la più veloce è stata un'eccellente Vania Rossi (Frecce Rosse), al traguardo in un'ora e 30 minuti, davanti a Barbara Genga (Mondobici) e alla compagna di squadra delle Frecce Rosse Vanessa Gianotti. Al termine dell'appuntamento grande soddisfazione per la Valmaracing, che ha organizzato la tappa novafeltriese della Caveja, e per l'associazione Colti in Castagna, che ha ideato il tracciato della pista, poi perfezionato con l'aiuto della stessa Valmaracing.