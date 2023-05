Motogp: a Le Mans super Bezzecchi. Una vittoria alla Valentino Rossi

Sport

Rimini

| 14:28 - 14 Maggio 2023

Marco Bezzecchi FOTO OA SPORT.



Uno straordinario Marco Bezzecchi vince il gp di Le Mans, sfruttando anche l'uscita di pista - il terzo 0 stagionale - del rivale Francesco "Pecco" Bagnaia. Il centauro di Viserba è protagonista di una gara maiuscola, in cui prima ha duellato con Marc Marquez, per poi prendere il largo, con giri da qualifica, solcando una grande differenza con il resto del gruppo.



Marquez cade a due giri dalla fine, con la gomma posteriore morbida della sua Honda in grande difficoltà il pilota spagnolo prova a resistere fino in fondo agli attacchi di Jorge Martin, che conquista un meritatissimo secondo posto. Terzo il compagno di squadra Zarco.



Bagnaia, con Marquez, è il grande deluso della gara. Il Ducatista non parte bene e dopo quattro giri esce di pista in uno scontro con Vinales. I due piloti si scambiano accuse nella ghiaia e vengono separati da un commissario. Bagnaia mantiene il primato in classifica, ma Bezzecchi insegue a -1.