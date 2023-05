Meteo: confermato il forte maltempo in arrivo. Venti di burrasca e tanta pioggia

Attualità

Rimini

12:51 - 14 Maggio 2023

Permangono condizioni di instabilità anche se la settimana si aprirà con un lunedì pressoché asciutto. Da Martedì è atteso l'arrivo di una intensa perturbazione che porterà piogge abbondanti e forte maltempo su Romagna, Marche ed Emilia. Mercoledì ancora perturbato con venti sostenuti.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 14/05/2023 ore 11:00



Lunedì 15 Maggio



Stato del cielo e precipitazioni: cieli da poco nuvolosi a nuvolosi con piogge assenti salvo isolati piovaschi in montagna. Tra sera e notte nuvolosità in aumento con piogge in risalita dalle Marche.

Temperature: minime comprese tra +7 e +10 gradi. Massime in calo comprese tra +17 e +20 gradi.

Venti: deboli da Est, in rinforzo in serata.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Martedì 16 Maggio



Stato del cielo e precipitazioni: coperto per tutta la giornata con piogge moderate/forti già dalla notte che insisteranno su tutta la provincia, temporaneamente anche a carattere temporalesco. Piogge moderate anche nel corso del pomeriggio e sera che potranno dar luogo ad abbondanti accumuli fino a 40/60mm e localmente superiori.

Venti: moderati da Nord-Est con raffiche di burrasca su costa e zone montane.

Mare: molto mosso, fino ad agitato al largo.

Attendibilità: media.



Mercoledì 17 Maggio



Stato del cielo e precipitazioni: coperto con ulteriori piogge moderate tra notte e mattino. Tra pomeriggio e sera fenomeni più irregolari ed in corso di esaurimento.

Temperature: minime comprese tra +9 e +12 gradi. Massime fino a +14 e +18 gradi.

Venti: moderati da Nord/Nord-Est.

Mare: da molto mosso, a mosso.

Attendibilità: medio-bassa.



LINEA DI TENDENZA: miglioramento del tempo tra giovedì 18 e venerdì 19 con temperature in ripresa. Incerto il weekend.

