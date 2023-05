Futsal: occhi puntati su Domagnano-Tre Fiori nel ritorno dei quarti  

Sport

Repubblica San Marino

| 12:40 - 14 Maggio 2023





Sarà un lunedì sera decisivo per il Campionato Sammarinese di futsal che domani torna in campo con il ritorno dei quarti di finale. Una settimana fa Fiorentino, Folgore e La Fiorita grazie alle larghe vittorie hanno indirizzato la loro strada verso le semifinali, tutto ancora aperto invece tra Tre Fiori e Domagnano. Sarà infatti questa la gara più interessante, in programma domani sera a Domagnano alle ore 21:45. Lunedì scorso la sfida è terminata sul punteggio di 1-1 e così domani sera i Gialloblu di Alex Bugli avranno due risultati su tre per qualificarsi in virtù del miglior piazzamento in stagione regolare. Alla squadra di Manuel Mussoni servirà solo vincere, con qualsiasi risultato, per centrare la semifinale. In stagione regolare, i precedenti sorridono ai Gialloblu: due vittorie su due, entrambe di misura.

Discorso diverso come già anticipato per le altre tre sfide in programma domani sera. Il Fiorentino, con già in bacheca il trofeo di Titano Futsal Cup conquistato ad inizio maggio, riparte dal 9-2 contro la Libertas (gara in programma alle 21:45 a Fiorentino). Impresa quasi impossibile per i Granata, obbligati a vincere addirittura con otto reti di vantaggio per ribaltare l'andata.

Situazione simile anche per Virtus e Juvenes-Dogana che dovranno assolutamente vincere – e non di poco – se vogliono recuperare dopo le gare di andata giocate rispettivamente contro La Fiorita e Folgore.

I Neroverdi di Pollini vengono infatti dal 6-0 di una settimana fa e dovranno dunque imporsi con almeno sette reti di scarto contro i Gialloblu di Ghiotti. A dar manforte alla Virtus sono i precedenti di stagione regolare: vittorie sia all'andata che al ritorno (1-0 e 2-0), ma domani servirà qualcosa in più. Calcio d'inizio alle 20:15 a Domagnano.

Per quanto riguarda i campioni in carica della Folgore, domani nel derby di Serravalle contro la Juvenes-Dogana dovrà difendere un ottimo 6-1 guadagnato nella gara di andata. La squadra di Claudio Zonzini dovrà dunque imporsi con almeno sei reti di scarto se vorrà eliminare la compagine di Max Spada. I precedenti stagionali sono però tutti a favore della squadra di Falciano. Si gioca a Fiorentino alle 20:15.