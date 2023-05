Volley D femminile, play out: la Titan Services battuta a Bologna dal Nettunia (3-0)

Sport

Rimini

| 12:04 - 14 Maggio 2023

La Titan Services ha giocato la prima partita di play-out contro le felsinee del Nettunia nella palestra Moratello a Bologna. Le sammarinesi hanno subito una sconfitta per 3-0 (25/16 25/12 25/22) che le costringerà a dare tutto nella partita di ritorno. “Abbiamo perso contro una squadra che stasera si è dimostrata più avanti di noi in tutti i fondamentali. – analizza a fine partita coach Wilson Renzi. – Una squadra che ha difeso e contrattaccato molto bene. Noi abbiamo commesso tanti errori tranne che nel terzo set nel quale siamo riuscite a stare in scia forse perché abbiamo cominciato a inquadrare meglio il loro gioco. Sotto 23 a 21 abbiamo avuto due palle per il 23/22 ma a quel punto abbiamo commesso un paio di scelte sbagliate che ci sono costate il set. Adesso dovremo tentare il tutto per tutto sabato prossimo in casa. Ci proveremo”.



Il ritorno si giocherà al Pala Casadei di San Marino sabato 20 maggio, alle 18. Ricordiamo che la vincente manterrà la categoria. La perdente dovrà giocare un secondo turno nel quale se la vedrà con la vincente del play-off della Prima Divisione Uprise Rimini - Portomaggiore Ferrara. La vincente di questo secondo turno manterrà (o conquisterà) la serie D.





Titan Services. Tura 2, Filippi, Menicucci 2, Esposito 1, Pasolini (L1), Bernardi 1, Rossi 2, Ricciotti 8, Muccioli, Casadei 1, Vaselli (L2), Ghinelli 9. N.E.: Lazzari. All. Wilson Renzi.