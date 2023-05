Un murales dedicato a Coriano dagli studenti del Liceo Volta Fellini, protagonista il Sic

Attualità

Coriano

| 10:52 - 14 Maggio 2023

Il murales dedicato al Sic.

Inaugurato ieri pomeriggio il murales di Coriano realizzato dagli studenti del liceo Volta Fellini lungo un tratto di muro di contenimento di 50 metri che affianca il nuovo marciapiede di collegamento tra Coriano e la frazione di Passano.



“Il progetto del murales – raccontano gli autori, Luca e Duilio, studenti del corso di grafica di III C del Volta Fellini- è nato per dare vita ad un muro della città di Coriano in cui viviamo. Abbiamo iniziato dalle vigne, che dominano le colline, fino alle margherite che decorano i prati, attraversando il paese con la sua Chiesa e giungere al volto noto di Marco Simoncelli che Coriano ha cresciuto. Con quest'opera l'intento era di racchiudere i sapori e i colori della meravigliosa terra corianese e di trasmettere tranquillità e pace a chi gli camminerà davanti”.





“ Ringrazio - ha commentato il sindaco Gianluca Ugolini – Luca e Duilio, gli insegnanti e la dirigenza dell'Istituto Volta Fellini per aver accolto il nostro invito alla creazione di un murales tanto che contiamo di averli nuovamente con noi nella prossima seduta del Consiglio comunale in un successivo momento di accoglienza . Oggi inauguriamo un'opera che contiene gli elementi che più caratterizzano Coriano, primo passo di altri progetti in cantiere di Street art che coinvolgeranno sempre gli studenti per dare decoro e riqualificare spazi urbani per mezzo della bellezza”.





“Per realizzare il murales abbiamo fornito agli studenti vernici e pennelli nell'ambito di un progetto di promozione turistica del territorio cofinanziato da Visit Romagna, - afferma l'assessore all'Ambiente e al Turismo, Anna Pazzaglia -. La scritta Terre di Coriano, marchio identificativo nato per dare risalto alle tipicità di prodotti locali e a coloro che collaborano per valorizzare e promuovere il territorio, non a caso è ben visibile nell'opera. Una collaborazione virtuosa, quella avviata con il Volta Fellini, per mezzo della quale Coriano diventa un laboratorio a cielo aperto”.