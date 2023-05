Triathlon: a Caorle quarto posto per Alessio Crociani. Strada settimo

Sport

Rimini

09:50 - 14 Maggio 2023

Alessio Crociani a Caorle.





Alessio Crociani, con una gara caparbia, ha conquistato il quarto posto alla Europe Triathlon Cup di Caorle. La gara ha fatto registrare una doppietta britannica, con la vittoria di Connor Bentley ed il secondo posto di Ben Dijkstra, mentre il francese Valentin Morlec è giunto sul traguardo al terzo posto.



Gli azzurri, con Crociani e Nicolò Strada (settimo alla fine, secondo italiano nella 'top ten') sono stati tra i protagonisti di giornata, inserendosi nel gruppo ad otto che ha guidato la corsa nella frazione ciclistica, insieme ai due britannici, allo spagnolo Alberto Gonzalez Garcia, ai francesi Morlec e Baptiste Passemard ed al tedesco Henry Graf. Nella corsa, Crociani ha tenuto botta di fronte all'attacco dei due britannici ed al ritorno di Morlec, ma non riuscendo ad evitare di scivolare fuori dal podio.



Gli altri azzurri: Nicola Azzano 14simo, Samuele Angelini 15simo, Davide Ingrillì 18simo, Delian Stateff 20simo, Sergiy Polikarpenko 23simo, Michele Bortolamedi 34simo,



La gara femminile ha fatto registrare la vittoria della tedesca Selina Klamt, seguita dalla britannica Sian Rainsley e dalla spagnola Cecilia Santamaria Surroca.



La vincitrice ha allungato con decisione nella frazione finale, staccando le due atlete che poi l'hanno accompagnata sul podio e la belga Jolien Vermeylen con le quali aveva condiviso una buona parte della frazione ciclistica, dopo essere uscite da un gruppo del quale faceva parte anche Myral Greco.



La migliore delle azzurre è stata Angelica Prestia, giunta sul traguardo in 14sima posizione, seguita da Luisa Iogna-Prat (17sima), Carlotta Missaglia (19sima), Francesca Crestani (27sima), Asia Mercatelli (37sima), Myral Greco (40sima), Chiara Lobba (43sima), Costanza Arpinelli (45sima), Alice Riebler (53sima), Giada Stegani (55sima), Letizia Martinelli (57sima) e Federica Frigerio (59sima). Irene Ballotta non ha portato a termine la gara.