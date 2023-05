Rimini, critiche alla Cittadella dello Sport: Lega e FdI bocciano il Comune

Attualità

Rimini

| 09:20 - 14 Maggio 2023

Area Ghigi a Rimini.

L'ex area Ghigi a Rimini, che dovrebbe ospitare la Cittadella dello Sport, rischia di perdere i fondi del Pnrr poiché nessun privato ha risposto al bando per la realizzazione del progetto. Lega e Fratelli d'Italia criticano l'amministrazione comunale per la mancanza di risorse e la difficile appetibilità del progetto per i privati, che sarebbero chiamati anche a mantenere le attività. L'area è considerata periferica e poco interessante per gli investitori. Il costo dell'intervento è di 5 milioni, di cui 1,4 dal Pnrr e 3,6 dal progetto di finanza privato. L'amministrazione potrebbe intervenire per completare il progetto, spiegano dall'opposizione, ma attualmente si rischia la perdita dei finanziamenti e il progetto rimane fermo da anni.