Cinghiali sempre più vicini alle case: la segnalazione di un lettore a Talamello

| 08:05 - 14 Maggio 2023

Foto di un nostro lettore.

La presenza di cinghiali in cerca di cibo sempre più vicino alle abitazioni è diventato un problema crescente in molte parti, compresa l'entroterra riminese. In particolare, la situazione sembra essere allarmante a Talamello, dove un lettore ha inviato una segnalazione documentata da una foto che ritrae i cinghiali che si avvicinano sempre di più alle case nella località Raggio, situata a meno di un km dal centro cittadino.



La vicinanza dei cinghiali alle abitazioni è motivo di preoccupazione per i residenti della zona, poiché questi animali possono causare danni alle proprietà private e rappresentare un rischio per la sicurezza delle persone.