Da Savignano al Technogym Village: la tappa più attesa del Giro d'Italia

Leknessund conserva la maglia rosa.

La Romagna ospiterà una tappa chiave del Giro d'Italia, con un percorso di 35 km da Savignano sul Rubicone al Technogym Village di Cesena. La corsa di oggi (14 maggio) potrebbe essere più importante di una tappa dolomitica per quanto riguarda la lotta per la maglia rosa, e Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) dovrebbe avere pochi rivali per la vittoria. Tuttavia, la leadership di Evenepoel ha mostrato alcune crepe durante la tappa di ieri, quando Primoz Roglic (Jumbo Visma) ha guadagnato 14" sul campione del mondo. La cronometro romagnola sarà influenzata dal tempo e dalla pioggia, che potrebbe rendere più pericolosi alcuni tratti del percorso.