MotoE, il riminese Matteo Ferrari debutta nel mondiale con un hurrà a Le Mans

Sport

Rimini

| 22:02 - 13 Maggio 2023

Matteo Ferrari.





Prima Torres e poi Ferrari. Si è aperta così la prima gara del 2023 della MotoE corsa a Le Mans, nel weekend in cui anche il Motomondiale gareggia sul tracciato francese. Questo primo round segna l'inizio di una nuova era per la classe eletrica: hanno infatti debuttato le V21L, le moto motorizzate Ducati. In Gara-1 la vittoria è dunque andata allo spagnolo, con Héctor Garzó (Dynavolt Intact GP) secondo davanti a Randy Krummenacher (Dynavolt Intact GP).



Nonostante un long lap penalty, Matteo Ferrari (Felo Gresini) ha vinto la seconda gara in programma a Le Mans Dietro l'italiano Jordi Torres (Openbank Aspar Team) ed Hector Garzo (Dynavolt Intact GP), che non sono riusciti a palcare il pilota italiano appars in grande forma e scatenato nel sabato pomeriggio francese.



Matteo Ferrari, che partiva dalla pole position, ha preso subito la testa della gara, mettendosi davanti a Garzò e a Torres. Il pilota di Gresini sapeva che avrebbe dovuto scontare un long lap penalty per essere caduto in regime di bandiera gialla in Gara 1.

Ferrari ha spinto tantissimo, facendo molti giri veloci sul passo di 1:40. Al quarto giro, Ferrari ha scontato il long lap penalty, rientrando in terza posizione, dietro a Torres e Garzò e davanti a Casadei e Spinelli.

Il pilota italiano ha rimontato fino alla prima posizione, superando prima Garzò e, all'ultimo giro, Jordi Torres. Dietro i primi tre, in Top 10 troviamo Casadei, Spinelli, Mantovani, Krummenacher, Zannoni, Zaccone e Okubo. Per Gresini Racing è il podio numero 200 nel motomondiale.