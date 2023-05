Motociclismo, CIV: Pirro (Sbk) e Bartolini (Moto3) vincono al Mugello

Sport

Rimini

| 21:37 - 13 Maggio 2023

Il podio SBK.

Emozioni, adrenalina e tanta acqua. Le gare del sabato del Round Pata al Mugello Circuit sono state caratterizzate da condizioni meteo difficili, in una giornata che si è aperta con un momento celebrativo per Nicola Carraro. Il pilota Pata Talento Azzurro FMI era reduce dal trionfo internazionale dello scorso fine settimana, dove ha vinto la gara dell'Estoril del primo appuntamento FIM Junior GP. Carraro è stato celebrato oggi in griglia di partenza, omaggiato dal Presidente FMI Giovanni Copioli.







Tornando al CIV, Michele Pirro ha volato sull'acqua del Mugello. In una gara Sbk inizialmente interrotta per pioggia, ripartita sulla distanza di 10 giri e dichiarata wet, il campione in carica ha fatto il vuoto dietro di se. Il pilota Ducati Barni Spark, scattato dalla pole, ha condotto dall'inizio alla fine, andando a conquistare la seconda vittoria di questa stagione con un vantaggio di oltre 18 secondi sul primo dei suoi inseguitori: Alessandro Delbianco. L'alfiere Yamaha Keope è tornato nelle posizioni di vertice, riuscendo ad avere la meglio su Lorenzo Zanetti. Il centauro Ducati Broncos ha chiuso ad oltre 22 secondi da Pirro, complice anche una scelta di gomma intermedia. In classifica generale Pirro ha riconquistato la vetta con 59 p. davanti a Zanetti con 57 p. e Vitali (Honda Scuderia Improve, 7° in pista) a 42 p. Da segnalare come quella di oggi per Pirro sia stata la 60 vittoria nel CIV Sbk su 90 gare. 70esimo successo nell'italiano contando anche quelli in 125, Supersport e Stk1000.







Ss Ng 600 Emozioni nella Ng. La gara ha visto una bagarre a quattro, con i piloti a giocarsi la vittoria fin sotto la bandiera a scacchi. A vincere, primo trionfo per lui in questa stagione, è stato l'alfiere Kawasaki RM: Stefano Valtulini. Seconda posizione, primo podio per lui, per Daniel Blin (Ducati Af) con Marco Bussolotti (Yamaha Axon Seven) terzo e Massimo Roccoli (Yamaha Promodriver) quarto. Sesta posizione per Simone Corsi (Yamaha AltoGO). In classifica generale Corsi è leader con 46 p. davanti alle wild card mondiali di Misano, Van Straalen con 45 p. e Montella con 38 p. Quest'ultimo a pari merito con Bussolotti.



Moto3 Vittoria per Elia Bartolini (Lucky Racing). Il campione CIV Moto3 2021, tornato all'italiano in questo Round Pata, ha centrato subito il successo, andando a vincere con margine sul bagnato di gara1. Dietro di lui è stato arrivo in volata per le restanti posizioni del podio, con il secondo posto andato a Matteo Morri (MR Racing), primo podio per lui, e il terzo per la wild card Alessandro Morosi (BucciMoto). Caduta per il leader di Campionato. Vicente Perez Selfa (2WheelsPoliTo GP Project) è incappato in una scivolata mentre era al comando, riuscendo però a ripartire e a chiudere in ottava posizione. Quinto e sesto si sono classificati rispettivamente altri due protagonisti del campionato: Leonardo Abruzzo (Ac Racing BeOn) e Nicola Carraro (Pos Corse BeOn). In classifica generale Perez è ancora leader con 58 p. davanti a Lunetta con 40 e Abruzzo con 37. Lunetta che però ha corso solo il Round 1 come wild card. Prima della gara si è verificato un principio d'incendio nel box Brevo, prontamente spento dai commissari antincendio dell'Autodromo.



Premoto3 Vittoria in solitaria per Brian Diego Uriarte. Lo spagnolo su BeOn Cecchini ha ottenuto la prima posizione con un vantaggio di tre secondi sui suoi inseguitori. Dietro di lui è stata bagarre per la seconda posizione, conclusa solo sotto la bandiera a scacchi a favore di Pierfrancesco Venturini (Brevo Ac Racing), primo podio per lui, davanti ad Edoardo Liguori, pilota Pata Talento Azzurro (2WheelsPoliTo Pasini). In classifica generale Liguori è leader con 61 p. davanti ad Uriarte con 50 p. e Barbagallo (2WheelsPoliTo Pasini, 7° in pista) con 42 p.



Ss300 Dominio di Matteo Vannucci. Il nativo di Bagno a Ripoli, reduce dal podio nel mondiale di categoria, ha ottenuto il successo nella gara di casa conducendo dall'inizio alla fine. Il pilota Ag Motorsport Yamaha ha imposto un ritmo insostenibile per i suoi avversari, rifilando un distacco di 21 secondi al primo dei suoi inseguitori: Oscar Nunez Roldan. Seconda posizione per lo spagnolo su Kawasaki Guerreri, con il terzo gradino del podio andato a Bruno Ieraci e la sua Kawasaki Prodina. In classifica generale Ieraci è ancora leader con 66 p. davanti a Vannucci con 57 p. e Nunez Roldan con 33 p.