Calcio RSM, Russo trascina La Fiorita in finale: battuta una Virtus in dieci nella ripresa

| 19:36 - 13 Maggio 2023

La Fiorita in festa (Foto FSGC).



La Fiorita è la prima finalista dei play-off di Campionato Sammarinese BKN301. Dopo il pareggio a reti inviolate nella semifinale d'andata contro la Virtus, bastano appena cinque minuti agli uomini di Manfredini per sbloccare l'incontro di ritorno. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Amati crossa sul secondo palo dove Russo fa valere chili e centimetri per fulminare Stimac con una zuccata nell'angolo più distante.



L'ex Faetano è l'uomo copertina de La Fiorita in questi play-off. Dopo la tripletta che ha steso la Juvenes-Dogana, la punta sfiora il bis personale con un destro da fuori che termina di poco a lato. La Virtus si fa vedere a metà frazione e – come gli avversari – colpisce alla prima iniziativa. Giacomoni opera un traversone da trequarti campo che Angeli arriva a deviare di testa, ma è Greco alle sue spalle a spiazzare imparabilmente Vivan. Il fuoco amico del terzino riporta la sfida nei binari dell'equilibrio. Ai campioni uscenti basterebbe anche un pareggio, ma le sortite di Grassi e Greco lasciano intendere progetti diversi. L'episodio che sbilancia l'incontro si registra poco prima dell'intervallo: Amati anticipa Golinucci in mediana, venendo travolto dal centrocampista sammarinese, già ammonito. Andruccioli non ha dubbi ed estrae il secondo cartellino giallo all'indirizzo del giocatore della Virtus, in dieci per l'intero secondo tempo.



Nella ripresa Bizzotto rinuncia a Benincasa per inserire Ciacci e proprio quest'ultimo si crea una buona opportunità al 51'. Straordinario aggancio al limite dell'area e preparazione al tiro perfetta, salvo riscontrare la chiusura determinante di Arrigoni. Sul lato opposto ci prova dai venti metri Greco, che spedisce alto sulla traversale. La gara svolta definitivamente a metà del secondo tempo, con la Virtus che fallisce una grande opportunità con Angeli mentre La Fiorita non perdona. Corre il 64' quando Battistini intercetta un passaggio di Russo e lancia Angeli, giudicato in posizione regolare. Entrato in area, l'attaccante scarica un destro potente ma impreciso. Dalla rimessa da fondo campo si sviluppa l'azione che riporta in vantaggio i Gialloblù di Montegiardino. Fatica lancia centralmente, dove Grassi anticipa Giacomoni e manda in porta Russo – facilitato dalla mancata copertura di Sabato e Nodari. L'attaccante non lascia scampo a Stimac ed ipoteca la qualificazione alla finale play-off per La Fiorita, depositando in fondo al sacco il quinto gol delle sue ultime tre partite.

Saltano comprensibilmente gli schemi nella Virtus, che nel finale non riesce però a costruire opportunità per riaprire il discorso. Di fatto, la miglior occasione per segnare è ancora per la squadra di Manfredini, ma il mancino dalla media distanza di Amati viene facilmente neutralizzato da Stimac. Dopo quattro minuti di recupero La Fiorita può festeggiare il raggiungimento della finale play-off, dove affronterà la vincente del confronto tra Cosmos e Libertas. I Gialloverdi sono largamente favoriti dopo il successo per 2-0 nella sfida d'andata, potendo permettersi anche una sconfitta di pari sostanza nella partita di domani visto il miglior piazzamento ottenuto in stagione regolare rispetto ai Granata.

La sfida sarà trasmessa in diretta integrale su TITANI.TV, con commento in italiano a partire dalle 14:55.