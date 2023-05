Volley A2 feminile, si separano le strade di Omag e coach Barbolini

Sport

San Giovanni in Marignano

| 16:07 - 13 Maggio 2023

Il coach Enrico Barbolini (foto Legavolleyfemminile).

Dopo due stagioni si separano le strade di Enrico Barbolini e dell'Omag Marignano. La Consolini Volley ha comunica che le strade del tecnico che ha appena sfiorato la finale promozione per l'A1 e della società romagnola si dividono in vista della stagione 2023-2024. La Società ringrazia il tecnico, che con grande dedizione e professionalità ha guidato la squadra femminile nel campionato di A2 di pallavolo per le stagioni 2021/22 e 2022/23. La sua preziosa collaborazione ha contribuito al raggiungimento della Finale di Coppa Italia nella scorsa stagione e della Semifinale Play Off Promozione nella stagione appena conclusa.



L'Omag Marignano augura a Coach Barbolini un futuro sportivo brillante e ricco di successi, convinta che continuerà a lasciare il segno nel mondo della pallavolo. La dirigenza è già al lavoro per affrontare la prossima stagione con rinnovato entusiasmo e determinazione, con l'obiettivo di offrire ai tifosi ed alla comunità un'esperienza sportiva appassionante, inclusiva e di qualità. La società invita i suoi sostenitori a restare aggiornati sulle novità attraverso i canali social e il sito web ufficiale www.volleysangiovanni.it.