L'attore Fabio Fulco ospite del ristorante Bell'Aria, a fargli compagnia il sindaco Giorgetti

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:11 - 13 Maggio 2023

Fulco con il sindaco Giorgetti.







Un altro personaggio da copertina ha cenato ieri sera (venerdì 12 maggio) al ristorante Bell'Aria.

Si tratta del celebre attore Fabio Fulco, noto soprattutto nel mondo delle soap e delle serie tv, in questi giorni in Romagna ospite della quarantunesima edizione del "Bellaria Film Festival".

Originario di Napoli, 52 anni, Fulco è, da diversi anni, protagonista dei rotocalchi rosa grazie alla sua love-story con l'ex Miss Italia Cristina Chiabotto e all'attuale relazione con Veronica Papa, anche lei ex concorrente di Miss Italia, da cui ha avuto nel 2021 la sua prima figlia.

L'attore partenopeo, assieme al sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti, ha partecipato al tradizionale "apericena di pesce" del venerdì degustando delle fish-tapas annaffiate con un Aperol-Spritz e con una ricca macedonia di frutta.

Dopo essersi intrattenuto con il proprietario Nicola, Fulco si è congedato facendo i complimenti a tutto lo staff per la qualità del cibo e la cura del servizio.