Cattolica: la invita fuori dalla discoteca a parlare, poi abusa di lei. Giovane a processo

Cronaca

Cattolica

| 13:51 - 13 Maggio 2023

Foto di repertorio.



Un 22enne originario dell'Est Europa, residente nel pesarese, è a processo a Rimini in relazione a una violenza sessuale denunciata da una sua amica 21enne, pesarese. I fatti sono avvenuti il 12 giugno 2022 all'esterno del locale Malindi di Cattolica.



A meno di un anno di distanza dall'accaduto, il prossimo 8 giugno sarà letto il dispositivo della sentenza. Il sostituto procuratore Annamaria Gallucci ha chiesto condanna, a 7 anni di reclusione, dell'imputato, difeso dall'avvocato Marco Defendini, che ha negato le accuse e ha parlato di un rapporto consensuale. La 21enne si è invece costituita parte civile nel processo, rappresentata dall'avvocato Elena Fabbri.



Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane e la vittima si conobbero all'interno del Malindi, avendo amicizie in comune. Lui la convinse a seguirlo all'esterno e lei aveva acconsentito, convinta che volesse parlargli, cosa resa impossibile dal volume alto della musica. Una volta fuori, lei si accorse del cambio di atteggiamento dell'uomo e cercò vanamente di chiedere aiuto a uno dei suoi amici, mandandogli un messaggio sullo smartphone. In un sentiero avvenne la violenza: il 22enne riuscì a sopraffare la giovane, costringendola a terra. La ragazza, dopo la violenza, si ricongiunse con le sue due amiche, mentre sul posto intervenne una pattuglia dei Carabinieri.