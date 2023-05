Santarcangelo, le vie del centro piene di visitatori grazie a Balconi Fioriti

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:37 - 13 Maggio 2023

Balconi fioriti Santarcangelo.



Sbocciano i colori della primavera in piazza Ganganelli e le vie del centro, per l'edizione 2023 di Balconi Fioriti, l'evento che anima Santarcangelo nelle giornate di oggi (sabato 13) e domani (domenica 14 maggio).



Organizzata a puntino dall'associazione Noi della Rocca con il supporto di Blu Nautilus, Balconi Fioriti ha già fatto registrare un buon numero di visitatori, accolti da un timido sole, che hanno apprezzato la novità di quest'edizione: il Wedding Garden Lab di piazza Marini, dedicato alle attività e servizi per eventi nuziali. Il clou della kermesse è in programma domani (domenica 14 maggio) alle ore 18 con le premiazioni per le categorie Premio balcone cittadino, Premio balcone fiorito, Premio creatività e Premio vetrina.