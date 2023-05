Maggio continua nel segno della pioggia, tra allerte e 'fake news' sull'estate perturbata

Attualità

Rimini

| 07:26 - 14 Maggio 2023

Pioggia ARCHIVIO.



di Riccardo Giannini



Un maggio nel segno della variabilità con tanta pioggia e che probabilmente si chiuderà con una temperatura media inferiore anche a quella dei maggio degli anni '80. Il riscaldamento globale ci consegna inverni ed estati molto più caldi del passato, ma non manca qualche mese in controtendenza. E da una situazione di grave siccità - si vedranno poi gli effetti di questo maggio fortemente perturbato - si è passati a un situazione di costante allerta per le piogge.



"La situazione è critica nella parte nord della Romagna - evidenzia Federico Antonioli di Centro Meteo Emilia Romagna - sul riminese invece la situazione pregressa è diversa, più contenuta in termini di piena dei fiumi e di avanzamento delle frane. Bisogna certamente stare attenti: le piogge attese anche nella prossima settimana porteranno un aumento del livello dei fiumi e altre conseguenze".



La prossima settimana sarà ancora nel segno della variabilità, con precipitazioni che in particolar modo martedì prossimo (16 maggio) saranno particolarmente consistenti. "In realtà c'è molta divergenza tra i modelli previsionali - spiega Antonioli - meno accumuli e una perturbazione meno intensa per il modello europeo ECMWF, mentre il modello tedesco ICON vede al momento (sabato 13 maggio, ore 12 circa) uno scenario veramente esagerato, con piogge molto abbondanti, venti più forti della burrasca e mareggiate significative lungo le coste".

Ma l'allerta rimarrebbe anche se a prevalere fosse la previsione di ECMWF: "Il problema infatti non è quanto pioverà. I terreni sono saturi, i fiumi hanno dei livelli sostenuti. Serve meno tempo per far salire i fiumi sopra la soglia arancione, quella di una piena significativa. Anche con 30-40 mm reali possono verificarsi, martedì, situazioni di criticità. Bisogna stare attenti".



Quando tornerà il tempo stabile? Maggio sembra destinato a concludersi nel segno della variabilità. Poi tornerà l'alta pressione. "Sì, verso fine mese si vedono segnali che indicano un aumento del campo di pressione". Se sarà anticiclone africano, con il primo caldo pesante della stagione, o delle Azzorre, si vedrà. Di sicuro, come è stato riportato da qualche sito, l'anticiclone africano non è scomparso. "Una sciocchezza, non è scomparso. Abbiamo una configurazione di blocco sul bacino del Mediterraneo, che continua a essere interessato da un'ampia zona di bassa pressione, con un campo di alta pressione spostato più a Est ed elevato in senso meridiano, sulla parte tra l'Atlantico, la penisola Iberica e il Regno Unito. Abbiamo avuto una prima parte di maggio perturbata, mentre in Spagna c'è stata una lunga fase di stabilità con temperature anche sui 38°".



Attenzione, infine, alla fake news che iniziano a circolare su un'estate più fresca e piovosa del solito. Sul trimestre estivo infatti non si possono fare previsioni, ma affidarsi solamente a delle proiezioni di lungo termine che restano materiale per gli addetti ai lavori e non certo per il cittadino o per il turista che deve pianificare la vacanza. Si legge che molte mappe dei modelli di previsioni indicherebbero fasi fresche e piovose, anche a giugno e agosto, ma da affermazioni di questo genere si può solo diffidare. "Non potremo sapere, ad oggi, quella che sarà la situazione a giugno, luglio e agosto. L'instabilità estiva è di tipo temporalesco, più difficile da prevedere", evidenzia Antonioli. Un eventuale segnale di precipitazioni sopra la media, "in un mese dove la media di essa è bassa" è da attribuire "a passaggi temporaleschi e a non a fasi prolungate di maltempo come in questo maggio".