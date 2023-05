Come evitare i rischi di truffe in un acquisto online

Attualità

Nazionale

| 11:37 - 13 Maggio 2023

Truffe online.

I consumatori, grazie a internet, hanno la possibilità di fare acquisti online di prodotti e servizi senza spostarsi da casa. È un vantaggio che ha un rovescio della medaglia per il rischio di truffe, così come capita nella vita reale, con perdite finanziarie a causa di transazioni fraudolente. È importante adottare alcune precauzioni per evitarle e per poter acquistare in tranquillità. Come spiega in un articolo il periodico l'Informazione per la Sicurezza, tra le truffe più diffuse c'è quella in cui il venditore mette in vendita un bene, incassa i soldi e poi non spedisce la merce. Nella maggior parte dei casi il bene venduto è inesistente e le foto dell'inserzione sono fake. Un'altra truffa online diffusa è quella della casa vacanze inesistente. In questo caso il truffatore pubblica un annuncio di una casa vacanze molto appetibile con foto bellissime. Si scopre poi che la casa non esiste.





Verificare la reputazione del sito web di vendita

Utilizzare una connessione sicura

Protocollo HTTPS del sito web

I siti e-commerce più conosciuti come Amazon e eBay hanno le recensioni quale sistema di valutazione dei venditori. Quando sono positive e i clienti sono soddisfatti, c'è un valido indizio di affidabilità. Se il sito web di vendita non è conosciuto, è fondamentale prima dell'acquisto effettuare delle ricerche sul web per trovare opinioni da parte di acquirenti. Bisogna diffidare dirispetto ad altri siti web che propongono lo stesso articolo o servizio. Ogni offerta deve essere esaminata nel dettaglio, soprattutto nelle caratteristiche.Durante i periodi quali le feste natalizie, il Black Friday o altre date in cui ci sono molti sconti deve essere maggiore l'attenzione nell'acquisto in siti web recenti. Il fatto che l'azienda abbia un indirizzo fisico, un numero di telefono consente di fare un controllo su internet.comporta minori rischi, in quanto non vengono forniti dati relativi alla carta di credito o al conto bancario. La carta prepagata ha un budget limitato che può essere ricaricato, quindi in caso di truffa viene sottratta esclusivamente la somma disponibile. Nella prospettiva di un'intrusione nel conto corrente bancario, risulta essere l'opzione migliore per l'acquirente. I portafogli elettronici in genere offrono un servizio di assistenza per eventuali problematiche con il venditore e una tutela per transazioni prive di autorizzazione.Decidere di fare degli acquisti da unaè d'obbligo, anche quando si svolgono altre attività come il gioco. Chi vuole trascorrere delle ore di divertimento sulla piattaforma di un casinò online prima di tutto deve informarsi sui siti specializzati, come https://sitidigiochi.com/ , per capire quali siano i casinò sicuri in cui potersi registrare ed effettuare dei depositi di denaro. Collegarsi a una rete Wi-Fi pubblica di un bar, di un locale o di un centro commerciale è sconsigliato, in quanto i malintenzionati potrebbero intercettare dei dati. Un hacker è in grado di creare un hotspot e denominarlo Wi-Fi pubblico per attrarre i visitatori e il traffico generato con i dispositivi mobile.Per capire se il sito web in cui si sta facendo l'acquisto è un sito web sicuro, bisogna guardare l'indirizzo cioè l'URL. Se viene visualizzato “https” e il simbolo del lucchetto si può procedere in sicurezza nel concludere la transazione. Il lucchetto significa che il venditore ha una soluzione di pagamento che prevede l'invio di un SMS al cliente, da parte della banca, sul dispositivo dell'acquirente. Il testo del messaggio contieneper poter convalidare il pagamento. In merito a transazioni future, alcuni siti web propongono di memorizzare i dati della carta di credito o del conto bancario. Nonostante possa essere un vantaggio in termini di risparmio di tempo nella compilazione del modulo, è poco sicuro lasciare queste informazioni che potrebbero essere prese di mira da hacker informatici.