Sport

Repubblica San Marino

| 00:17 - 13 Maggio 2023



Le partite tra San Marino Baseball e Hotsand Macerata Angels, inizialmente in programma sabato 13 maggio, alle 15 e alle 19, sono state rinviate per l'allerta meteo prevista per la giornata. Le due gare sono state riprogrammate per sabato 20 maggio, sempre con inizio alle 15 e alle 19.