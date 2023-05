Tennis, all'esordio in campionato di serie B il Tc Viserba

Sport

Rimini

| 18:45 - 12 Maggio 2023

Domenica l'esordio a Brindisi nel campionato di B1. Il Tennis Club Viserba è pronto a ripartire in una nuova avventura ad alto livello, un campionato nazionale giocato con tutti giocatori nati e cresciuti nel Club, che funge da traino ad un movimento in clamorosa ascesa, tra tennis e padel. Oggi nella Club House del Circolo è andata in scena la conferenza stampa di presentazione del campionato e della stagione organizzativa che sta per entrare nel vivo. La B1 bussa alle porte ed il presidente Marco Paolini suona la carica: “Abbiamo parlato alla fine della scorsa stagione che quello della squadra di vertice era un progetto da rimettere subito in piedi nonostante la retrocessione, eravamo tutti d'accordo che era una avventura da continuare e percorrere perché era qualcosa di veramente bello, ed ora siamo qui, i ragazzi sono carichi, la parola al campo”.

Il vicepresidente Fabio De Santis ha ribadito: “Noi rinnoviamo tutto l'impegno sia sulla parte agonistica che organizzativa, aver la squadra di punta che oggi è in B1 rappresenta la punta di diamante di tutto il movimento, quello che permette al Circolo di rimanere nella fascia alta. E il livello non cambia molto tra A2 e B1, nel tennis maschile il livello è sempre molto alto, l'impegno del Circolo è lo stesso della A2 per un pronto rientro nella categoria superiore”.



Il maestro Marco Mazza è il capitano della squadra: “Entra nel vivo la stagione, l'anno scorso siamo retrocessi dalla A2, ma per poco, è stato l'anno in cui abbiamo giocato meglio nel girone, dopo i singolari eravamo sempre sul 2-2, eravamo e siamo competitivi, è andata male e siamo pronti a ripartire. La cornice è molto più bella rispetto alla A2 perché potremo giocare all'aperto, davanti al nostro pubblico, siamo molto contenti di piter disputare questa manifestazione all'aperto, tutti potranno partecipare. La squadra è pronta, la concorrenza è agguerrita, la differenza tra A2 e B1 è nei vivai, mentre in A2 i vivai sono tutti molto forti, in B1 i numeri uno e due sono al livello della A2, mentre il numero tre e quattro, i giocatori del vivaio che ogni squadra deve schierare, sono più abbordabili. Quindi abbiamo bisogno che il numero tre e quattro ci diano una mano perché le altre partite sono in equilibrio, con i giocatori che scenderanno in campo come numero 3 e 4 dobbiamo andare a cercare di fare punti e puntare al risultato. Non sarà facile, ci sarà Pavia molto fotte, ma noi siamo pronti a gareggiare con tutti, il nostro vivaio è molto competitivo, poche squadre possono contare su un vivaio forte come il nostro”.

Fabio De Santis ha parlato anche degli altri tornei della stagione: “Sono ripartiti tutti i campionati a squadre, la serie C maschile e femminile, gli Over, i giovanili ed i nostri classici, a cominciare dal memorial Cristian Cavioli. E rimaniamo a fianco dei giocatori di vertice ne loro cammino nel circuito internazionale. Ripartiamo con lo stesso entusiasmo della A2, sono contento che questo messaggio sia stato colto al di fuori delle nostre mura, i ragazzi sono convinti, i dirigenti sono compatti, ma è anche un messaggio che è uscito al di fuori del Circolo, l'amministrazione pubblica si è accorta di quello che abbiamo fatto ed il fatto che un gruppo di sponsor importanti si sia mobilitato vuol dire che hanno sposato il progetto”.

E' stato il turno della presentazione dei giocatori, Alessandro Canini, Luca Bartoli, Manuel Mazza ed Alberto Bronzetti, Diego Zanni, Jacopo Riccardi, Francesco Giorgetti, Filippo Di Perna e Samuel Zannoni

Presente anche il maestro Luca Gasparini, altro capitano della squadra: “Noi viviamo al Circolo, è un'esperienza di vita personale che mi ha portato a godere delle squadre che sono tante, io sono sempre molto attento al fatto che mi fanno crescere. Loro sono solo la punta dell'iceberg”.

Marco Mazza si è soffermato su formula e avversari: “Le prime tre squadre di ogni girone faranno i play-off, è importante arrivare più in alto possibile nel girone, sono importanti anche i doppi, in questi campionati la differenza la fanno spesso i doppi, puntiamo alla salvezza, ma l'obiettivo dei play-off è possibile e quindi ci puntiamo”. L'avversario più pericoloso è l'Amp Pavia: “Pavia è al squadra più titolata visto che può schierare cinque 2.1, ma non potranno giocare tutti contemporaneamente e come vivaio noi siamo i più forti. Comunque vada metterei Pavia davanti a tutti perché ha una rosa molto ampia, al secondo posto noi con Marina di Massa.

Il Tennis Club Viserba è nel quinto girone con Jc Next Gen Marina di Massa, Amp Pavia, San Mauro Country Club (Torino), Ct San Giorgio del Sannio, Ct Brinsidi e Torre Tennis. Esordio domenica sui campi del Circolo Tennis Brindisi che può schierare i 2.3 Matteo De Vincentis, il ceko Marek Jaloviec, il polacco Maciej Zbigniew Rajski, il 2.6 Andrea Massari, il 2.7 Jacopo Tarlo, il 2.8 Riccardo Desolda ed il 3.3 Vito Tarlo.