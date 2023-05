Pennabilli, per lavori ufficio postale chiuso dal 15 maggio al 30 giugno

Attualità

Pennabilli

| 17:32 - 12 Maggio 2023

Il sindaco Giannini davanti all'ufficio postale di Pennabilli ARCHIVIO.



L'ufficio postale di Pennabilli rimarrà chiuso per lavori per un mese e mezzo, a partire da lunedì 15 maggio. Il termine previsto è il 30 giugno.



In questo periodo cambiano gli orari dell'ufficio postale di Ponte Messa, che sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45, il sabato fino alle 12.45.



"Pennabilli è uno dei primi Comuni Italiani selezionati da Poste Italiane per il miglioramento degli spazi e dotazioni tecnologiche, per facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione e quindi con l'obiettivo di potenziare i servizi per il cittadino", spiega l'amministrazione comunale pennese in una nota.