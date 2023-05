Rimini è anche la città della cultura: ecco le proposte del weekend

Eventi

Rimini

| 17:24 - 12 Maggio 2023

Murales dedicato a Fellini nel Borgo San Giuliano.







Una primavera all'insegna della cultura. Questo fine settimana le visite guidate ci portano alla scoperta della Rimini della Belle Èpoque, tra il Grand Hotel e le ville che hanno fatto la storia del turismo balneare elitario riminese (sabato 13 maggio ore 15.30), a cura di Visit Rimini.



Domenica, in occasione della festa della mamma, Guidopolis propone invece una speciale visita guidata, in cui si parlerà delle donne dei Malatesta nel loro ruolo di madri (doppio appuntamento alle ore 10 e alle ore 15).



Proseguono poi le visite alla scoperta della città di Fellini sia a piedi che in bicicletta. Racconti felliniani che ritornano anche nella visita del venerdì al Borgo San Giuliano tra murales e tradizioni marinare, senza dimenticare l'appuntamento del sabato pomeriggio tutto dedicato ai bambini e alle famiglie con la visita guidata alla Rimini romana per bambini.



Il week-end può diventare l'occasione per visitare anche alcune mostre particolari, come la mostra "Segnali Urbani", scrittura e arte del 900 nel tessuto urbano riminese con opere di artisti come Eron, Rok, Reoh e Basik. L'evento inaugurale si tiene il 12 maggio alle 18 e la mostra sarà visitabile al Museo della Città fino al 3 giugno. Continua invece fino al 21 maggio all'ex cinema Astoria, la mostra di pittura collettiva, con oltre 20 pittori provenienti da tutta la Romagna, promossa dall'Associazione Amici di ISAL e dal Centro Sociale “I Sempregiovani”, con l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno di Fondazione ISAL, impegnata nella ricerca di nuove cure contro il dolore cronico persistente e incurabile. Inoltre, fino al 3 giugno, l Museo della Città, è possibile visitare anche le mostre ‘Balkanica. Vite umane oltre le frontiere' e ‘Ali di Rimini‘, una mostra a cura della Associazione Nazionale Faleristica (ANF), per i cento anni dell'Aeronautica Militare e dell'Istituto del Nastro Azzurro.



Ecco il dettaglio delle visite guidate:



sabato 13 maggio 2023

piazzale Fellini (luogo di incontro) - Rimini Marina Centro

Rimini City Tour: Rimini e la Belle Epoque

Visita guidata a cura di Visit Rimini

Passeggiata alla scoperta della Rimini della Belle Èpoque: dal Grand Hotel, monumento nazionale e simbolo del lusso e dei fasti dell'Ottocento, alla Villa Adriatica, nido d'amore di Gabriele D'Annunzio e di Eleonora Duse, all'Embassy, location prediletta della movida fino al secolo scorso, fino ad arrivare alla Villa Solinas, esempio eclatante dello stile liberty e alla Villa Baldini, appartenuta ad una delle famiglie più illustri del periodo, precursori del turismo balneare elitario riminese.

Ore 15.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/305356-rimini-city-tour-rimini-e-la-belle-epoque



domenica 14 maggio 2023

Ponte di Tiberio (Ritrovo lato edicola) – Rimini

Essere mamma al tempo dei Malatesta

Visita guidata della città di Rimini con focus dedicato alla festa della Mamma che si celebra il 14 di maggio. Toccando i luoghi più importanti della città si parlerà delle donne dei Malatesta nel loro ruolo di madri. Partenza con minimo 5 persone. Durata max 2 ore.

Ore 10 e ore 15 Ingresso a pagamento Info: 329 2740433 marco.torri@guidopolis.com



Tutti i sabati di maggio 2023

Rimini Bike Park c/o stazione ferroviaria

Fellini Bike tour

Alla scoperta della Rimini Felliniana in sella a una bicicletta. Le due ruote sono il mezzo ideale per andare alla ricerca dei luoghi felliniani, quelli dell'infanzia, quelli che Federico voleva rivedere ogni volta che arrivava a Rimini e i nuovi luoghi che la città gli ha dedicato. Una guida racconterà gli aneddoti e gli episodi della sua vita. Il tour in bici ha una durata di un'ora e trenta minuti. Al termine tempo a disposizione per visitare il Museo Fellini.

Orario: nel pomeriggio Ingresso a pagamento

Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/252490-fellini-bike-tour



ogni giovedì, venerdì e sabato fino a maggio 2023

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Rimini, la città di Federico

Una passeggiata in lungo e in largo nel centro storico di Rimini, immersi nei luoghi legati alla vita quotidiana del regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord.

il giovedì, ore 10 - 15 - 21 (a scelta)

Borgo San Giuliano

Una passeggiata tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi, e tradizioni marinare. Partendo dal Ponte di Tiberio che, con i suoi 2000 anni, fa da testimone alla narrazione della guida.

il venerdì, ore 10 - 15 - 21 (a scelta)

Visita guidata alla Rimini romana per bambini

Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra racconti leggendari e filastrocche in rima.

il sabato ore 15.30

A pagamento su prenotazione. Info: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com