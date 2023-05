Rimini, torna progetto benefico del Valturio: recuperare vecchi pc per donarli alle associazioni

Attualità

Rimini

| 17:18 - 12 Maggio 2023





Nona edizione per “We Make”, il progetto di “riciclo” dei computer a beneficio delle associazioni di volontariato del territorio realizzato dall'Istituto Tecnico Economico Statale “Roberto Valturio” di Rimini, in collaborazione con il Lions Club Rimini Host e con VolontaRomagna. Alla cerimonia di consegna “We Make” 2023, tenutasi al “Valturio” mercoledì pomeriggio e condotta dagli studenti, coadiuvati dai loro insegnanti, hanno partecipato 18 volontari.



“Si tratta di un progetto dell'ITES Valturio impegnato nel recupero di personal computer obsoleti per rigenerarli e donarli alle associazioni – spiega Loredana Urbini di VolontaRomagna, referente dell'Area animazione territoriale per Rimini -. Gli studenti, che partecipano al laboratorio in orario pomeridiano extrascolastico con la supervisione e l'affiancamento degli insegnanti della scuola, rigenerano vecchi PC e, grazie al contributo del Lions Club Rimini Host, possono sostituire le parti danneggiate per rendere i PC di nuovo funzionanti e massimizzarne le prestazioni, per poi donarli alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale del territorio, individuate attraverso la collaborazione con VolontaRomagna. Gli obiettivi sono molteplici: sviluppare tra i giovani studenti nuove competenze e promuovere la cultura del recupero e della solidarietà. Anche quest'anno sono stati donati dodici computer ad altrettante associazioni. In questi nove anni di vita del progetto sono stati complessivamente donati 78 computer”.



I risultati del progetto impattano su tre diversi livelli: ambientale, perché toglie dalle discariche i computer dismessi per il loro riuso; sociale, perché attraverso la donazione dei computer si potenzia l'intervento sociale delle associazioni riceventi sul territorio, digitalizzando e migliorando i servizi per la comunità che queste realizzano in molti settori, quello sociale, della promozione della salute e del benessere, quello ambientale e culturale; didattico, perché le competenze che acquisiscono gli studenti non sono solo quelle professionalizzanti e tecniche ma anche trasversali, altamente educative e formative, come l'impegno nel proprio lavoro, la responsabilità, il lavorare per obiettivi, la collaborazione e la comunicazione efficace.



Con “We Make” l'Istituto “Valturio” ha consolidato una buona pratica, improntata alla proposta pedagogica del “Service Learning” indicata dal MIUR, che consente allo studente di apprendere (Learning) attraverso il servizio alla Comunità (Service), una buona pratica che è diventata risorsa per il territorio. Dunque gli effetti del progetto si potrebbero paragonare metaforicamente ai cerchi concentrici di una goccia sulla superficie dell'acqua: si espandono sulla comunità locale a 360 gradi.