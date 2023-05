Attualità

Riccione

| 15:36 - 12 Maggio 2023

Marciapiedi di viale Liguria prima dei lavori, Riccione.

Nuovi marciapiedi sul lato sud di viale Liguria. La giunta comunale di Riccione ha approvato i lavori che verranno eseguiti entro il mese di giugno. "Come segnalato dai residenti della zona Punta dell'Est anche in occasione della riunione di quartiere con la giunta - dice l'assessore ai Lavori pubblici Simone Imola -, quei marciapiedi sono particolarmente ammalorati e necessitano di un intervento urgente. Ringrazio la consigliera comunale Sara Carnielli per le sollecitazioni e la collaborazione: con questo intervento andiamo a dare una risposta tempestiva a un problema molto sentito. Su quei marciapiedi era diventato difficile e pericoloso camminare".





L'intervento avrà un costo di 62.500 euro. "Impiegheremo interamente i fondi che lo Stato assegna ai Comuni come contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nello specifico per i Comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti - spiega Imola -. Il contributo che ci viene riconosciuto è di 62.500 euro e sarà completamente usato per rifare i marciapiedi sul lato Cattolica di viale Liguria".