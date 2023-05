Transitalia Marathon, atto nono: 450 partenti da tutto il mondo

Eventi

Rimini

| 14:57 - 12 Maggio 2023

Transitalia Marathon 2022.

Transitalia Marathon rappresenta ormai per tutti gli appassionati di mototurismo uno degli eventi più importanti nel panorama internazionale. Anche quest'anno 450 partenti da tutto il mondo a numero chiuso saranno i protagonisti della nona edizione che prenderà il via il 24 settembre da piazzale Fellini a Rimini. Le novità pensate dall'organizzatore Mirco Urbinati per l'edizione 2023 sono state presentate oggi in conferenza stampa al Comune di Rimini alla presenza dell'assessore Moreno Maresi.







Non solo novità ma anche grandi conferme, come la partenza dell'evento dal Transitalia Expo, fiera internazionale del turismo in moto , che dopo il grande successo della prima edizione, conferma la sua presenza a Rimini in Piazzale Fellini dal 22 al 24 settembre. La fiera, che si prepara ad ospitare le più grandi case costruttrici e le aziende del panorama motociclistico provenienti da tutto il mondo, si amplia rispetto all'edizione 2022 anche grazie alla presenza di numerosi moto club e organizzatori di eventi moto turistici.







Transitalia EXPO, infatti, aprirà i battenti in Piazzale Fellini venerdì 22 settembre fino a domenica 24 settembre e, oltre ad accogliere il palco di partenza di un evento di rilievo internazionale come il Transitalia Marathon, vedrà, all'interno del quartiere fieristico outdoor di Piazzale Fellini, la presenza delle aziende più importanti del settore motociclistico che presenteranno a partecipanti e visitatori tutte le novità del mercato ma non solo! Transitalia Expo avrà infatti un ricchissimo calendario di attività e demo ride ma anche eventi e presentazioni interessanti e coinvolgenti per tutto il pubblico che sarà presente.







Gli appassionati provenienti da tutto il mondo, oltre ad avere la possibilità di conoscere in anteprima tutte le novità del settore, potranno conoscere e degustare le eccellenze del territorio presentate dagli enti di promozione turistica in una due giorni all'insegna del turismo sulle due ruote e del divertimento per tutti.







"Si tratta di un evento molto seguito e atteso - sottolinea l'Assessore allo Sport del Comune di Rimini Moreno Maresi - che riesce a coniugare Sport e Turismo, uno dei binomi sui quali l'Amministrazione sta puntando per rilanciare il prodotto turistico del nostro territorio. Una manifestazione che nasce nel 2015 dal sogno di riportare in vita il mitico Transitalia degli anni '90. Un evento che oggi vuole regalare agli appassionati le stesse emozioni di allora. L'evento, che prenderà il via il 24 settembre da piazzale Fellini a Rimini é unico in Europa come manifestazione internazionale adventouring offroad di mototurismo, che permettere di rivivere l'atmosfera dei grandi rally del passato, unita alla passione della vera avventura sulle due ruote. Tante tappe di un percorso quasi prevalentemente Off Road, con panorami indimenticabili, che non potevano non avere come città di partenza, di nuovo Rimini e la Romagna, terra dei motori."







Dopo la partenza del Transitalia Marathon, nella giornata di domenica, il moto club Strade Bianche in moto lascerà spazio al moto club Pasolini di Rimini, con cui ha stretto una collaborazione, che userà lo spazio per attività che coinvolgeranno i tesserati e il pubblico locale. In quella che è la terra dei Motori per eccellenza per la prima volta si assiste ad una cooperazione tra moto club nell'ambito di un evento internazionale come il Transitalia Marathon.







Il presidente del moto club Pasolini, uno dei più importanti e longevi a livello locale, afferma “Il Motoclub Pasolini è lieto di partecipare ad una manifestazione che oramai ha assunto un ruolo globale e che ben rappresenta il mondo motociclistico. Portare "le radici della Riders Land" nel contenitore della Transitalia EXPO ed in concomitanza con il Transitalia Maraton sarà l'occasione per coinvolgere ed avvicinare tutti gli appassionati proprio su quell'asfalto che ha visto correre grandi campioni come Pasolini, Agostini, Hailwood e sarà senz'altro una grande emozione.” Il Transitalia Expo, quindi, per la sua seconda edizione continuerà a regalare ai partecipanti ed al pubblico presente a Rimini grandi emozioni.