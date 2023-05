Seconda tratta Metromare, entro fine giugno il bando per i lavori

Attualità

Rimini

| 14:56 - 12 Maggio 2023

Rendering.



Entro fine maggio si concluderà la Conferenza dei servizi relativa alla seconda tratta del Metromare, che collegherà la stazione di Rimini alla Fiera. Sei fermate lungo un tracciato di 4,2 km, da percorrere in circa 10 minuti, che correrà a monte della linea ferroviaria Bologna-Ancona. Al momento sono state presentate 77 osservazioni. Nelle prossime settimane il progetto sarà presentato in consiglio comunale ed entro fine giugno, rispettando le tempistiche previste, sarà pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori.



Si tratta, ricorda l'amministrazione comunale di Rimini, "di un investimento di quasi 54 milioni di euro". Al progetto saranno connesse opere complementari come ponti per oltrepassare i corsi d'acqua, un sottopasso stradale sotto la Statale 16 e quattro sottovia per scavalcare la viabilità esistente.