Lions Club, è tutto pronto a Rimini per il 71esimo congresso nazionale

| 14:49 - 12 Maggio 2023

Grand Hotel di Rimini.



Dal 19 al 21 maggio la città di Rimini ospita il 71° Congresso Nazionale Lions promosso e organizzato dal Distretto Lions 108/a in collaborazione con il Lions Club Rimini Host, i Lions Clubs della Zona, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Rimini e del Comune di Rimini.

Giovedì 18 maggio presso il Centro Congressi Grand Hotel Rimini si terrà il Consiglio dei Governatori e a seguire la Cena di Gala di presentazione dei nuovi Governatori organizzata presso il Ristorante Club Nautico Rimini.



Apriranno il congresso, che si svolgerà presso il Centro Congressi di San Patrignano, i saluti istituzionali di Elena Appiani, Direttore Internazionale; Eddi Frezza, Presidente del Consiglio dei Governatori; Francesca Ramicone, Governatore Delegato per il Congresso Nazionale e Francesca Romana Vagnoni, Presidente del Comitato Organizzatore.

“Nel chiedere l'organizzazione del Congresso Nazionale Lions, i Lions Club della zona di Rimini avevano due obiettivi in mente. Il primo era quello di far conoscere il Lionismo alla Città di Rimini, una area fortemente cresciuta negli ultimi decenni e per questo con molti nuovi cittadini. Il secondo era presentare Rimini e i suoi cambiamenti agli amici Lions di tutta Italia. – Dichiara Maurizio Morolli, Coordinatore del Comitato Organizzatore - Con grande soddisfazione, diamo il benvenuto nella nostra città ai tanti amici provenienti da ogni parte d'Italia.”



“È un piacere tornare nella suggestiva e deliziosa Città di Rimini, - afferma Pino Grimaldi, presidente internazionale emerito, - già sede apprezzata e di grande successo dei congressi del 1978 e del 1996, con ricordi memorabili per la gentilezza nell'accoglienza e la perfezione della organizzazione, per vivere tre giornate di “full immersion” nelle migliaia di attività svolte dai 1370 Clubs spalmati su Penisola ed Isole del nostro Paese.”



“Il Congresso Nazionale a Rimini è una straordinaria esperienza all'insegna del Lionismo che vivremo anche a contatto della grande famiglia di San Patrignano. – Dice Francesca Romana Vagnone, presidente del Comitato Organizzatore. - Sulla collina di San Patrignano vieni accolto con calore dai ragazzi; fra loro, percepisci una sensazione di rinnovamento, di pace e li ascolti quando, con una naturalezza talvolta spiazzante, ti raccontano parte della loro vita, quella che li ha portati fino alle colline di Rimini per rinascere. Questo il senso del Congresso Nazionale a San Patrignano: vivere da Lions un'esperienza diversa, dove il percorso di recupero passa anche attraverso il riconoscimento del valore della bellezza e la ricerca della qualità come espressione di impegno.”



“Il Congresso Nazionale sarà così un'occasione per realizzare un service, in perfetta coerenza e sintonia con la nostra Mission. – Aggiunge Francesca Ramicone, governatore delegato per il congresso nazionale. Lo spirito e l'energia di un percorso di recupero e di riscatto compiuto dai ragazzi della Comunità mediante il lavoro, il rispetto delle regole, una vita in comune potranno segnare positivamente la permanenza dei partecipanti; analogamente Rimini, con la sua storia, le sue bellezze naturali e la sua gastronomia, saprà allietare il loro soggiorno. La nostra ambizione è quella di dar modo a tutti i partecipanti di vivere questa esperienza congressuale con un totale coinvolgimento emotivo che renderà unico il 71.mo Congresso nazionale.”



“Il momento congressuale è uno degli appuntamenti più importanti dell'anno per il Multidistretto.- conclude Eddi Frezza, presidente del consiglio dei governatori - Oltre al ritrovarci tutti insieme, è l'occasione per fare il punto di quanto fatto ma è anche e soprattutto un momento di confronto e dialogo per gettare le basi per gli impegni, le iniziative e le attività future. Il mio personale ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato e lavorato per la realizzazione di questo 71° Congresso Nazionale nella consapevolezza del grande impegno profuso per garantirne la riuscita. Al Presidente della Comunità di San Patrignano un grande grazie per avere aperto le porte della sua struttura ai Lions, permettendoci di vivere il nostro congresso in un contesto particolare e denso di storia come questo. Al Sindaco e a tutta la cittadinanza di Rimini un ringraziamento per l'accoglienza, certi che questo Congresso Nazionale, comunque vada, sarà uno splendido congresso!”



Venerdì 19 Maggio 2023 ore 21:15 il concerto di benvenuto dal titolo “Rimini: un viaggio tra parole, musica ed immagini” ospiterà nella elegante cornice del Teatro Amintore Galli delegati, accompagnatori e ospiti. L'evento è aperto gratuitamente alla città, fino a esaurimento posti. Protagonisti il Coro Lirico città di Rimini Amintore Galli, il Quartetto EOS di Rimini Classica, con gli interventi video di Artisti Uniti per la città e Federico Mecozzi interpreteranno, fra le altre, pagine dall'”Aroldo” di Giuseppe Verdi, opera che nel 1857 inaugurò il Teatro allora intitolato a Vittorio Emanuele II. Non mancherà un tributo al grande compositore e socio Lions Ennio Morricone. La voce narrante è di Antonio Maria Magro. Presenta Patrizia Deitos

Per tutti i dettagli delle giornate riminesi e sul programma del Congresso, potete visitare il sito: www.congressonazionalelionsrimini.it