Cittadella dello Sport area ex Ghigi, Comune di Rimini lavora su nuovo bando

Attualità

Rimini

| 14:47 - 12 Maggio 2023

Area ex Ghigi ARCHIVIO.



Il Comune di Rimini sta predisponendo una nuova gara per la progettazione e realizzazione della Cittadella dello Sport nell'area ex Ghigi, dopo il primo bando andato deserto. È uno dei progetti finanziati tramite fondi Pnrr, che però sono a rischio se non saranno rispettate le tempistiche.



“Attualmente stiamo vagliando diverse possibilità – sottolinea l'assessora al Pnrr Roberta Frisoni – e sono in corso contatti con il Ministero per capire come poter mantenere il finanziamento. Stiamo scandagliando ogni strada: dalla ripubblicazione del bando con eventuali possibili correttivi o la realizzazione per stralci, su cui abbiamo già effettuato delle ipotesi. L'obiettivo è comunque quello di riuscire a trovare un canale per utilizzare le risorse assegnate, anche aspettando le indicazioni che ci arriveranno dalla cabina di regia del Pnrr”.