Entro fine maggio aggiudicati i lavori per i tre nuovi poli educativi di Rimini

| 14:45 - 12 Maggio 2023

Rendering del nido Girotondo.





Saranno aggiudicati entro la fine di maggio i lavori per la realizzazione dei tre nuovi poli educativi di Rimini, dislocati sul territorio che hanno ottenuto i finanziamenti PNRR per più di 7 milioni euro: Il Pollicino al Parco Pertini a Marebello, il Girotondo in via Codazzi (nella ex scuola Montessori, di cui questa settimana sono iniziati i lavori di demolizione) e la ricostruzione dell'asilo nido Peter Pan a Viserba. Le milestone fissano al 30 giugno 2026 la data ultima del collaudo. Finanziati con risorse transitate sul Pnrr anche il miglioramento sismico e la manutenzione della scuola Miramare, già completato (circa 1 milione di euro), e della scuola elementare Griffa, i cui lavori inizieranno a giugno 2023 (500 mila euro).