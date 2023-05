Misano e la gioia per il rinnovo della bandiera blu: 'Grazie ad attente politiche ambientali'

Attualità

Misano Adriatico

| 14:29 - 12 Maggio 2023

L'assessore Schivardi con la bandiera blu.



La Bandiera Blu continua a sventolare su Misano Adriatico, che si è visto confermare anche per il 2023 il prestigioso riconoscimento assegnato dalla ong danese Foundation for Environmental Education.



Il vessillo viene assegnato alle località marine e lacustri che si distinguono per la pulizia delle acque, la gestione dei rifiuti, le aree verdi e le piste ciclabili, i servizi sulle spiagge e nel comune, le strutture alberghiere e altro.



Anche quest'anno, alla Bandiera Blu per le spiagge, si aggiunge quella ottenuta dall'approdo di Portoverde e dalla società privata di gestione, unico approdo in Emilia-Romagna ad aver ottenuto il riconoscimento.



“Vederci confermati, da oltre trent'anni, questo riconoscimento è motivo di grande soddisfazione – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni – e testimonia il grande lavoro che è stato fatto dalle amministrazioni che si sono succedute negli anni, in particolare sullo sdoppiamento delle reti fognarie. Alla qualità delle acque, che è sempre un requisito fondamentale, si sono aggiunti negli ultimi anni altri criteri, ai quali riusciamo a rispondere positivamente anche grazie alla collaborazione degli imprenditori turistici”.



“Le attente politiche di salvaguardia del territorio e dell'ambiente ci hanno consentito di confermare questo importante riconoscimento – aggiunge l'assessore all'ambiente Nicola Schivardi -. Continueremo a lavorare, con la collaborazione di tutti, per il consolidamento di questo obiettivo”.





Come tradizione, la Bandiera Blu sarà issata a giugno davanti a turisti e autorità.