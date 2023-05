Santarcangelo, occhio al cantiere: interessate le vie Marini, Braschi e Mazzini

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:24 - 12 Maggio 2023

Foto di repertorio.

Al via dall'inizio della prossima settimana alcuni interventi di manutenzione e riqualificazione stradale il cui svolgimento comporterà alcune modifiche al traffico e alla sosta. Oltre alla prosecuzione dei lavori di riqualificazione della rete idrica è previsto l'avvio dei lavori per l'installazione di dispositivi per il rilevamento delle infrazioni semaforiche.



A partire da lunedì 15 fino a venerdì 19 maggio dalle 8 alle 18 all'incrocio tra le vie Mazzini e Braschi/Emilia sono previsti infatti i primi interventi propedeutici all'installazione di quattro impianti di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche. Le operazioni renderanno necessario il restringimento della carreggiata delle vie interessate dall'intervento e l'istituzione del limite di velocità a 30 chilometri orari. Dopo una settimana di pausa, i lavori riprenderanno da lunedì 29 maggio a venerdì 1° giugno, sempre dalle 8 alle 18, con le medesime modifiche al traffico.

I dispositivi sugli impianti semaforici tra le vie Emilia e Mazzini – che entreranno in funzione dopo il collaudo e successivamente a una fase di test – hanno lo scopo di aumentare il grado di sicurezza stradale di uno degli incroci più trafficati della città, che oltre a intersecare la statale collega il centro storico con luoghi particolarmente frequentati come la stazione, le scuole medie e superiori. Gli impianti di rilevazione automatica hanno una funzione di deterrenza e rientrano in un più ampio quadro di opere per migliorare la sicurezza del tratto urbano della via Emilia, dove è in corso di completamento anche un percorso ciclo-pedonale protetto. La strumentazione sarà noleggiata e utilizzata in via sperimentale per verificarne il livello di utilità effettiva, mentre le operazioni di rilevazione saranno gestite dal personale della Polizia locale.

Nel dettaglio, il dispositivo è in grado di rilevare il transito di veicoli con semaforo a luce rossa, acquisire le immagini e i caratteri alfanumerici della targa dei veicoli mediante il sistema ocr on board, nonché gestire le procedure previste per il trattamento dei dati. La presenza del sistema di rilevazione sarà segnalata con apposita segnaletica installata nei pressi dei quattro semafori dell'incrocio.

Proseguono invece i lavori di Hera per la riqualificazione di tratti dell'acquedotto e il collegamento del serbatoio Cappuccini, l'impianto di galleria drenante e i pozzi Bornaccino e Ceccarino. Per consentire i lavori di connessione della nuova condotta idrica con quella esistente, il tratto di viale Marini compreso tra le vie Sancisi e Cagnacci sarà percorribile a senso unico alternato dalle ore 7 di lunedì 15 fino alle 19 di venerdì 19 maggio, salvo necessità di prolungare i lavori a causa del maltempo.