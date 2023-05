Un lungomare a ritmo di Jazz: a Cattolica tutti uniti per la primissima edizione di 'Strariva'

Eventi

Il Comitato 'Le spiagge di Cattolica' che, per la prima volta, riunisce gli stabilimenti balneari associati alla Cooperativa Bagnini di Cattolica, al Consorzio La Regina e alla società Alta Marea SNC, ha il piacere di presentare Strariva, alla sua prima edizione, la cui Direzione Artistica è stata affidata alla professionalità di Diego Olivieri, dalla consolidata esperienza organizzativa manifestata in diverse occasioni con gli eventi JaZzFeeling.



Sabato 17 giugno, dalle 16:30 alle 18:30, l'intera (stra)riva di Cattolica verrà attraversata dalla Funk Off, la più importante e spettacolare delle marching band italiana che, composta da circa 15 elementi, suonando unplugged percorrerà circa 2 km partendo dalla spiaggia libera della zona nord di Cattolica, a lato del fiume Ventena, arrivando fino alla spiaggia libera della zona sud, prima della darsena del porto. Musica jazz e funk itinerante, e non solo, che coinvolgerà ospiti e partecipanti in un fantastico serpentone musicale dove il mare bacia la spiaggia.



Simultaneamente, sono previsti 12 (stra)postazioni fisse in duo / trio, anch'esse unplugged, in punti ben precisi della spiaggia, chi sulla battigia, chi sui pedalò e sui cutter ormeggiati, che suoneranno prima e dopo il passaggio della (stra)band.



Le riprese dei videomaker e le immagini dei fotografi saranno utili per la promozione turistica di Cattolica e delle sue spiagge.

I bar e ristoranti di tutta la spiaggia proporranno per l'occasione menu, cocktail e drink a tema, per gli ospiti di tutti gli stabilimenti balneari. All'arrivo della band nella spiaggia libera della zona Sud, gli esercenti del Comitato Fronte del Porto suggeriranno proposte per un aperitivo.



L'evento, organizzato dal Comitato con il Patrocinio del Comune di Cattolica che ha sostenuto dall'inizio il progetto, vuol essere un primo passo verso un percorso di lavoro in sinergia insieme a diverse realtà cittadine, per offrire un'immagine di collaborazione anche in previsione di future espansioni a livello promozionale.



Il tema della manifestazione 2023 è il jazz, genere musicale cha tante sfaccettature e che, suonato live nello stile proposto per l'evento, coinvolge e porta allegria e movimento. Si prevede che questa sia la prima edizione di una manifestazione unica per Cattolica, in quanto mai prima di ora tutti i bagnini hanno dato vita ad un evento corale che coinvolge tutti gli ospiti presenti in spiaggia, con gli staff di animazione degli stabilimenti a guidare gli spettatori e a coinvolgerli.



Il nome e la grafica dell'evento sono stati studiati da un team di professionisti: lo studio 'Grafite' di San Giovanni in Marignano e 'Bangarang' visual design project, ai quali ci si è affidati per trovare un naming efficace ai fini dell'utilizzo presente e futuro del brand: un nome dal suono orecchiabile, e un manifesto con i colori e gli elementi che costituiscono la riva del nostro mare, dal giallo forte al rosa dei tramonti. Movimento, allegria, musica, sono dunque gli ingredienti principali per una manifestazione che si svolge sulla riva del mare, con una connotazione tutta nuova per la città e per i numerosi ospiti che saranno sulla battigia a godere della buona musica live.



Franca Foronchi, Sindaca di Cattolica: "Abbiamo fin da subito abbracciato questa iniziativa del tutto innedita e coinvolgente. Lo abbiamo fatto perché ne riconosciamo i tanti punti di forza. Primo fra tutti la capacità di riunire sotto un unico progetto tante realtà diverse, tutte accomunate dall'obiettivo di creare un evento da valore aggiunto per la nostra città. Siamo estremamente felici di questa energia propositiva che si tramuterà in musica, canti e balli la spiaggia aspettando il godere del meraviglio scenario dalla baia cattolichina. Ai promotori auguriamo un buon lavoro nella convinzione di poter inaugurare con Strariva, e rafforzare nel tempo, un cammino comune per la valorizzazione della Regina dell'Adriatico".